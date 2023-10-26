Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ‘Cumhuriyet’in Çocukları’ atölye çalışmasında öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’e mektup yazarak, Cumhuriyet’e sahip çıkma sözü verdi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından 100. Yıla özel düzenlenen ‘Cumhuriyet ve’ temalı Kütüphane Günleri’nde çocuklara yönelik atölye çalışması yapıldı. Demirci Kütüphanesi’ndeki etkinlik ‘Cumhuriyet’in Çocukları’ temasıyla gerçekleştirildi.

Eğitimci Gülşah Güler’in yürüttüğü atölyeye Demirci İlk ve Ortaokulu’ndan 19 öğrenci katıldı. Drama atölye çalışması gerçekleştiren Güler, çocukların özgüvenlerinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel gelişimine yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Çeşitli oyun ve canlandırmaları kapsayan programda çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Atölyede Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e mektup da yazan öğrenciler, 100. yılda duygu ve düşüncelerini aktardılar. Kaleme aldıkları mektupta Cumhuriyet’in ve özgürlüğün önemini belirten çocuklar, minnetlerini dile getirdiler. Kendi üslupları ile bugün yaşadıklarını anlatan öğrenciler, saygı ve sevgilerini ifade ettiler. Daha sonra gruplara ayrılan çocuklar, Cumhuriyet’in 100. yılına özel gazete hazırladılar.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, atölyeyi gerçekleştiren eğitimci Gülşah Güler’e teşekkür belgesi takdim etti. Atölye çalışmasında yer alan öğrencilere de katılım belgesi verildi.