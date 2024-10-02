Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, 103 yaşındaki Seher Baykal’ı evinde ziyaret etti.

Bayburt’ta yaşayan 103 yaşındaki Seher Baykal’a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, Müdür Yardımcısı Hazar Altundaş, Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar ve birim personelleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Yaşlılar Günü münasebetiyle yapılan ziyarette Baykal, çocuklarla sohbet ederek, nasihatlerde bulundu. İlkokulda öğrendiği Atatürk şiirini okuyan, çocukluğundan kalma anı ve tecrübelerini paylaşan Baykal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne kendisini unutmadıkları için teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.