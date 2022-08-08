Yazın çocuklardaki ishal belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Buket Taneri, “Çocukta ishal olduğunda yeterince beslenemediği ve sıvı alamadığı için vücudundaki gerekli sıvı miktarı dengelenemez. Zamanında önlem alınmazsa vücuttan fazla miktarda sıvı kaybı olabilir, bu da yaşamı tehdit eden ciddi tablolara yol açabilir” dedi.

Yazın çocuklardaki ishal belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Buket Taneri, “Çocukta ishal olduğunda yeterince beslenemediği ve sıvı alamadığı için vücudundaki gerekli sıvı miktarı dengelenemez. Zamanında önlem alınmazsa vücuttan fazla miktarda sıvı kaybı olabilir, bu da yaşamı tehdit eden ciddi tablolara yol açabilir” dedi.

Uzmanlar yaz aylarında polikliniklere başvuran çocuk hastaların şikâyetlerinin çoğunun ishal kaynaklı olduğuna dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle bazı yiyecek ve içeceklerin uygun şartlarda saklanamamasının bakteri, virüs ve parazitlerin gıdalarda üremesi için uygun ortam oluşturduğunu ifade eden Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Buket Taneri, bu gıdaların tüketilmesiyle şikâyetlerin ortaya çıktığını vurguladı.

Havuz suyundan ya da iyi yıkanmamış sebze-meyvelerden bulaşabilir

Mikropların ağız yoluyla alınması, bağırsakta yerleşip çoğalması sonucunda ishalin meydana geldiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Buket Taneri, “İshal mikrobu genellikle, iyi yıkanmamış sebze meyvelerin tüketilmesi, enfekte havuz veya deniz suyunun yutulması ve el hijyenini tam olarak öğrenememiş küçük çocuklara sık bulaşır” diye konuştu.

İshal belirtileri

İshal belirtilerinin, rahatsızlığın şiddetine göre değiştiğini söyleyen Uzm. Dr. Buket Taneri, eğer kişi az miktarda bir sıvı kaybetmişse daha çok susuzluk olarak kendini gösteren şikâyetlerin, orta derece bir sıvı kaybında ise ağızda kuruma, huzursuz ruh hali ve idrar miktarında azalma gibi belirtiler de gösterebileceğini belirtti. İshalin en sık rastlanan belirtilerinin sıvı ve bol miktarda dışkılama, dışkılama sayısının artması, bulantı, kusma, ateş, karın ağrısı, halsizlik olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Buket Taneri, “İshal ve kusma şikâyetlerinin artması, vücuttan su ve tuz kaybına neden olabilir. Bu yüzden şikâyetleri olan çocuklar zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna go¨tu¨ru¨lmelidir” şeklinde konuştu.

Tedavide ana hedefin sıvı ve tuz kaybının düzeltilmesi olduğunu belirten Uzm. Dr. Taneri, “İshal döneminde anne sütü ile beslenen bebeklerin bol anne sütü alması; ek gıda ile beslenen çocukların probiyotik yoğurt, muz, patates, pirinç gibi besinleri tüketmesi çok önemlidir. Çocuklarda bol su, ayran, meyve suyu gibi içecekler verilerek kaybedilen sıvının tekrar alınması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Fazla sıvı kaybı yaşamı tehdit ediyor

İshal ile birlikte kusma olmasının vücutta ciddi oranda sıvı-elektrolit kaybına yol açabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Buket Taneri, “Çocuk yeterince beslenemediği ve sıvı alamadığı için vücudundaki gerekli sıvı miktarı dengelenemez. Önlem alınmadığında ise vücuttan fazla miktarda sıvı kaybı olması durumunda yaşamı tehdit eden ciddi tablolar ortaya çıkar. Bu nedenle çocuğunuzda bu şikâyetler varsa vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurun” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.