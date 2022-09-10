Yaz tatilinin ardından okulların açılmasıyla çocuklarda oluşabilecek uyku düzensizliği hakkında konuşan Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü ve Uyku Merkezi’nden Prof. Dr. Vural Fidan, “Aileler çocuklarını düzenli uyku konusunda yönlendirmelidirler” dedi.

Yaz tatilinin ardından okulların açılmasıyla çocuklarda oluşabilecek uyku düzensizliği hakkında konuşan Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü ve Uyku Merkezi’nden Prof. Dr. Vural Fidan, “Aileler çocuklarını düzenli uyku konusunda yönlendirmelidirler” dedi.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında yeni eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yaz boyu tatil yapan öğrenciler, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren okullarda yerini alacak. Yaz aylarında öğrencilerin değişen uyku düzenleri ise tekrardan okula göre ayarlanacak. Hemen her öğrencinin ve ebeveynin tedirgin olduğu uyku düzeni hakkında konuşan Prof. Dr. Vural Fidan, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için ailelerin çocuklara destek olması gerektiğini belirtti.

“Aileler çocuklarını düzenli uyku konusunda yönlendirmelidirler”

Çocukların yaz tatili dönüşünde her konuda olduğu gibi uyku düzeni konusunda da ailelerinin yönlendirmesine ihtiyaç duyabileceğini belirten Prof. Dr. Vural Fidan, “Ebeveynler, tatil sonrası çocuklarının okul döneminde sağlıklı bir uyku düzenine sahip olmasını bekler. Bu beklentiyi ancak, düzenli bir uyku programı, kaliteli bir uyku ortamı ve iyi bir uyku hijyeni ile karşılamak mümkündür. Öğrencilerin uyku programları, okul tatili sırasında belirgin bir şekilde esneklik gösterir. Çocuklar çoğu zaman, sağlıklı alışkanlıklar konusunda rehberlik için ebeveynlerine ihtiyaç duyar. Uyku bir istisna olmamalıdır. Aileler çocuklarını düzenli uyku konusunda yönlendirmelidirler. Mümkün olduğunca, çocukların her gün aynı saatte yatma ve uyanma gibi tutarlı bir rutini sürdürmelerine yardımcı olmak gerekiyor. Bu şekilde, tatilin ardından okula yeniden başlayan çocuklar programlı uyku alışkanlığı edinirler” dedi.

“Uyku miktarına da dikkat edilmesi gerekiyor”

Uyku düzeninin aşamalı şekilde düzene sokulabileceğini ve bu esnada da uyku saatinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğun uyku programını ayarlama süreci aşamalı olmalıdır. Okula geri dönmeden önceki günlerde, çocuğu her gün 15-20 dakika önce uyandırıp, 15-20 dakika önce uyutmak yararlı olacaktır. Çocuğu okul için gereken saatte uyuyup uyanana 15 dakikalık artışlarla yatak ve uyanma saatlerini ayarlamaya çalışmak uygun olur. Okula döndükleri ilk gün, yeni uyku programına alışmaları ve yola çıkmaya hazır olmaları gerekir. Bu esnada uyku miktarına da dikkat edilmesi gerekiyor. İhtiyaç duyulan uyku miktarı çocukların yaşına, aktivite seviyelerine ve bireysel ihtiyaçlarına göre değişir. Okul öncesi olarak tabir ettiğimiz 3-5 yaş çocuklarda 10-13 saat, okul çağındaki 6-13 yaş çocuklarda 9-11 saat, gençler olarak tabir ettiğimiz 14-17 yaş grubunda ise 8-10 saat uykuya ihtiyaç vardır.”