Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mümine Türksoylu, ilkokul çağındaki çocukların kısa dönem içerisinde tekrar tekrar üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Çocukların tek bir enfeksiyon geçirmediğini birçok viral hastalığı ardı ardına yaşadığını belirten Türksoylu, “Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda bunu daha çok gözlemliyoruz. Şuan İnfluenza A ve B, Covid, RSV ile solunum yolu hastalığına neden olan birçok virüs var. Viral bir enfeksiyon başlayıp, üzerine başka bir bakteriyel enfeksiyon eklendiğinde ise bu süreç daha çok uzuyor” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mümine Türksoylu, ilkokul çağındaki çocukların kısa dönem içerisinde tekrar tekrar üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Çocukların tek bir enfeksiyon geçirmediğini birçok viral hastalığı ardı ardına yaşadığını belirten Türksoylu, “Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda bunu daha çok gözlemliyoruz. Şuan İnfluenza A ve B, Covid, RSV ile solunum yolu hastalığına neden olan birçok virüs var. Viral bir enfeksiyon başlayıp, üzerine başka bir bakteriyel enfeksiyon eklendiğinde ise bu süreç daha çok uzuyor” dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mümine Türksoylu, son zamanlarda özellikle ilkokul öğrencilerinin sıklıkla geçirdiği ve uzun süren gribal enfeksiyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kış döneminde solunum yolu enfeksiyonuna neden olacak virüslerin arttığına dikkati çeken Türksoylu, şuanda İnfluenza A, İnfluenza B, Covid ve RSV’yi çocukların sırayla geçirdiğini ve hastalık sıklığının bundan kaynaklı arttığını bildirdi.

"Bütün viral enfeksiyonları geçiriyorlar"

Okullardaki çocukların farklı bağışıklık ve enfeksiyon türlerini taşıdığına işaret eden Türksoylu, “Dolayısıyla bir enfeksiyon bittikten sonra vücudun direnci düştüğü için yeni enfeksiyonlara açık hale geliyor. Hali hazırda farklı enfeksiyon olduğu için de diğerini kapmaları daha mümkün oluyor. Aynı enfeksiyon devam etmiyor, sırayla var olan bütün viral enfeksiyonları genelde geçiriyorlar. Bir dönem bu İnfluenza A oluyor, ardından bir hafta sonrası İnfluenza B olabiliyor. Covid de halen var. RSV virüs ya da solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan birçok virüs var. Bazen viral bir enfeksiyon başlayıp, üzerine başka bir bakteriyel enfeksiyon eklendiğinde bu süreci daha da uzatıyor” dedi.

"Okula geldiklerinde yep yeni bir viral çevrenin içerisine giriyorlar"

“Tek bir enfeksiyon yok, ardı ardına gelen enfeksiyonlar var” diyen Türksoylu, kış dönemlerinde enfeksiyon sonrası bağışıklığın düştüğünü ve çocukların yeni enfeksiyonlara daha yatkın hale geldiğini belirterek, “Özellikle ilkokula başlanılan dönemlerde daha sık görülüyor. Bunun sebebi, evde belirli bir ortam içerisindeler ama okula geldiklerinde yep yeni bir viral çevrenin içerisine giriyorlar. Bağışıklıkları bununla uyumlu olmadığı için sık geçirme dönemi bundan dolayı oluyor. Sırayla hepsini geçiriyorlar” ifadelerine yer verdi.

Uzm. Dr. Mümine Türksoylu, düzenli beslenme, bol sıvı desteği, çinko açısından zengin beslenme, C ve D vitamin desteğinin enfeksiyonun etkisini azaltmada yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.