Çocuklarda sık karşılaşılan hastalıklardan biri olan endokrin hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Aynur Bedel, “Çocuklardaki erken dönemlerde görülebilecek endokrin sorunlar erken tedavi edilmezlerse daha sonraki yaşamlarında ciddi olumsuzluklara neden olabilir” dedi.

Çocuklarda sık karşılaşılan hastalıklardan biri olan endokrin hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Aynur Bedel, “Çocuklardaki erken dönemlerde görülebilecek endokrin sorunlar erken tedavi edilmezlerse daha sonraki yaşamlarında ciddi olumsuzluklara neden olabilir” dedi.

Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Aynur Bedel, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü ve hangi hastalıkların takip ve tedavisinin yapıldığı hakkında bilgi verdi ve çocuklarda görülen endokrin sorunların erken tedavi edilmesinin önemine vurgu yaptı. Endokrinoloji Biliminin vücudumuzun hormonlar ve bunları salgılayan salgı bezleri ile ilgili sorun ve hastalıkları ile uğraşan tıp bilimi dalı olduğunu belirten Uz. Dr. Aynur Bedel, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü hakkında bilgi verdi. Bedel, “Hormonlar değişik salgı bezlerinden dolaşıma salınan, vücudumuzun düzenli çalışmasında çok önemli olan ve genelde protein ve glukoprotein yapısındaki maddelerdir. Hormonlar organizmanın birçok fonksiyonunun doğru çalışması ve gelişmesi için çok önemlidir. Örneğin bir çocuğun normal büyümesi direkt olarak hormonlarla yakın ilişkilidir” dedi.

Sık idrara çıkma, çok su içme, aşırı yemek yeme, kilo kaybı varsa dikkat

Çocuklarda en çok görülen Tip 1 diyabet hakkında da bilgi veren Uz. Dr. Aynur Bedel, çocuklarda ortaya çıkan endokrin sorunların erken tedavi edilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı ve şöyle konuştu;

“Diyabet hayat boyu süren ve her yaşta karşımıza çıkabilen bir rahatsızlık. Tip 1 Diyabet kandaki şeker miktarını düzenleyen bir hormon olan insülinin yeterince üretilememesi sonucu ortaya çıkan otoimmün bir hastalık. Pankreasta insülin üreten hücreler bağışıklık sistemi tarafından yabancı hücre olarak algılanır ve yok edilir. Bunun sonucunda Tip 1 diyabetes mellitus tablosu ortaya çıkar. Çocuklarda Tip 1 diyabetin belirtileri, aniden ortaya çıkan sık idrara çıkma, çok su içme, aşırı yemek yeme, kilo kaybı, görme bulanıklığı, halsizliktir. Öncesinde sağlıklı, hiçbir sorunu olmayan çocuk birden çok su içmeye, çok sık idrar yapmaya, gece uykudan uyanıp tuvalete gitmeye, halsiz hissetmeye ve kilo kaybetmeye başlarsa, bu belirtiler ailelerin aklına Tip 1 diyabeti getirmeli ve hemen bir doktora başvurulmalıdır. Çocuklar sürekli büyüme ve gelişme trendi içinde olduklarından küçük erişkinler olarak kabul edilemezler. Birçok fizyolojik ve psikolojik özellikleri erişkinlerden farklıdır. Çocuklardaki erken dönemlerde görülebilecek endokrin sorunlar erken tedavi edilmezlerse daha sonraki yaşamlarında ciddi olumsuzluklara neden olabilir. Çocukların endokrin bozuklukları ve hormonal problemleri mutlaka bir Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı tarafından takip ve tedavi edilmelidir” şeklinde konuştu.