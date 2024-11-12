Havaların soğuması ile kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen süre artıyor. Kapalı mekanlarda geçirilen süre arttıkça, virüslerin ve diğer bulaşıcı enfeksiyonların yayılmasının da arttığına dikkat çeken Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hekimlerinden Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, çocuklarda sık görülen kış hastalıklarını ve bu hastalıklardan korunmanın yollarını açıkladı.

Soğuk havalarda kapalı mekanlarda (okullar, kreşler, alışveriş merkezleri) artan kalma süresi, solunum yolu virüsleri ve diğer enfeksiyonların kolaylıkla kişiden kişiye yayılmasına neden oluyor. Soğuk ve kuru havanın burun mukozası ile solunum yollarındaki diğer savunma bariyerlerini zayıflatabileceğini söyleyen Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, ayrıca soğuk havanın çocukların bağışıklığını da düşürebileceğine dikkat çekti.

Hastalıkların en sık nedeni virüslerdir

Çocuklar, bağışıklık sistemlerinin erişkinlere nazaran daha zayıf olması nedeni ile kışın daha sık hasta oluyor. Çocuklarda kışın özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları sık görülmekle beraber alt solunum yolu enfeksiyonları sıklığının da arttığını ifade eden Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, "Çocuklarda kış mevsiminde özellikle soğuk algınlığı (nezle), grip (influenza), orta kulak iltihabı (otit), faranjit, bademcik iltihabı (tonsillit), krup gibi üst solunum yolu enfeksiyonları ile bronşit, bronşiyolit ve zatürre (pnömoni) gibi alt solunum yolu enfeksiyonları da sık görülmektedir’’ dedi.

Özellikle kış mevsiminde sık görülen soğuk algınlığı ve grip belirtilerinin birbirine çok benzediğini söylenen Uzm. Dr. Yıldız, bir çocuğun yılda 7-8 kez soğuk algınlığı geçirebileceğini söyledi. 200’e yakın virüsün soğuk algınlığına sebep olduğunu kaydeden Yıldız, en sık etkenlerin rhinovirüsler olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi: "Soğuk algınlığında virüs ile temastan 3-4 gün sonra boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, iştahsızlık, huzursuzluk, bazen nefes darlığı ve hafif ateş gibi semptomlar görülür. Küçük bebeklerde bu tablo daha ağır seyredebilir. Bulguların çoğu genellikle 1 haftada düzelse de, öksürük bazen 2 haftaya kadar uzayabilir."

Soğuk algınlığı ve grip tedavisinde antibiyotiklerin yeri

Soğuk algınlığının tedavisinde antibiyotiklerin yerinin olmadığını ifade eden Uzm. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Hastanın istirahat etmesi, bol sıvı alması, ortam neminin iyi ayarlanması ve sağlıklı, dengeli beslenmesi önerilir. İlave olarak ateş varsa, ateş düşürücüler ile kontrol altına alınmalıdır" diye konuştu.

Çocuklarda sık görülen bir diğer kış hastalığının grip olduğunu belirten Yıldız, gribe influenza virüsünün neden olduğunu söyledi. Gribin tedavisinde de antibiyotiklerin kullanılmadığını kaydeden Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, şöyle devam etti: "Grip çoğunlukla ateşli hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlayıp sonlanırken bazen yaşamı tehdit eden bir hastalığa dönüşebilir. Yüksek ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, kas ve eklemlerde ağrı, karın ağrısı, gözlerde kızarıklık, bulantı, kusma bazen ishal görülebilir. Hastanın istirahat etmesi, beslenmeye dikkat etmesi, bol sıvı alması önerilir. Ağrı ve ateş varsa bunlar için ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar kullanılmalı. Bazen hastalığın erken evresinde kullanılan antiviral ilaçlar hastalığın hafif seyretmesinde faydalı olabilir’’ dedi.

Hastalık gelmeden önce önlem alınması gerektiğine değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız, kış hastalıklarından çocukları korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Bebekler mümkün olduğunca anne sütü ile beslenmeli. El yıkamaya özen gösterip, sık sık eller yıkanmalı. Yeterli ve dengeli beslenme sağlanmalı, özellikle su başta olmak üzere yeterli sıvı alınmalı. C vitamininden zengin mevsime uygun sebze ve meyveler düzenli tüketilmeli. Vücut direncini artırmak için yeterli ve düzenli uyku sağlanmalı. Çocuklar bulundukları ortamın ısısına uygun giydirilmeli. Kumaş havlu yerine kağıt havlu kullanılmalı. Çocuklar alışveriş merkezlerinden ve özellikle çocuk oyun alanlarından uzak tutulmalı. Okulda sınıflar ve ev ortamı düzenli aralıklarla havalandırılmalı. Oyuncaklar ve kullanılan diğer malzemeler sık sık temizlenmeli. Sigara içilen ortamlardan ve kirli havalardan uzak durulmalı."