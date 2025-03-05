Çocuklar özellikle sebze bazlı yemekleri yemek istemeyebilir. Peki, çocuklar neden yemek seçer ve bu duruma karşı ne yapmalıyız? Aile, Çift ve Evlilik Terapisti Anila Çelik, çocukların yemek seçmesi hakkında bilgi verdi.İSTANBUL (İGFA) - Çocukların yemek seçme davranışları, ebeveynlerin sık sık karşılaştığı bir durumdur. Pek çok ebeveyn, çocuklarının sadece belirli yiyecekleri tercih ettiğini veya belirli yiyecekleri reddettiğini gözlemlemiştir. Bu davranışlar bazen ebeveynleri endişelendirebilir ve çözüm bulmalarını gerektirir. Ebeveynlerin en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de çocuklarda seçici yeme problemidir. Okul çağı öncesi dönemde özellikle 5-6 yaşında ki çocuklarda görülen en yaygın yeme problemidir.

Çocuklar kendi belirledikleri besinleri tüketip geri kalan besinleri tüketmeyi reddederler. Bu besin tercihlerini daha çok patates, makarna, pilav, tatlı gibi genelde karbonhidrat (şeker) ve yağ içeriği yüksek besinlerden kullanırlar.

Kilo veya enerji alımı normal sınırlar içerisinde kalsa bile yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan gelişimsel problemlere maruz kalabilirler. Buna ek olarak, yalnızca belirli besinleri tükettikleri için farklı yemeklerin bulunduğu ortamlardan kaçınabilir ve sosyalleşme problemi yaşayabilirler.

Yemek seçme davranışlarına yol açan birçok neden vardır. Birincisi, çocukların duyusal hassasiyetleridir. Bazı çocuklar belirli tatları veya dokuları hoş bulmayabilirler ve bu ,nedenle bu yiyecekleri reddederler. Ayrıca, çocukların yeme alışkanlıkları, çevrelerindeki deneyimlere ve ailelerinden öğrendiklerine bağlı olarak şekillenir. Ailelerin belirli yiyecekleri sık ​​sık tüketmeleri, çocukların bu yiyecekleri tercih etmelerine neden olur.

Çocukların yemek seçme davranışları bazen duygusal nedenlerden kaynaklanır. Örneğin, bir çocuk stres altındaysa veya üzgünse, bu durum yeme alışkanlıklarını etkiler. Ayrıca, çocuklar yemek seçimi yaparak bağımsızlıklarını ifade etmek ister. Yiyecek seçimi konusunda kontrol sahibi olmak, çocuğun kendi kararlarını verme becerisini geliştirmesine yardımcı olur.

Yemek seçme davranışlarına müdahale etmek için birkaç strateji mevcuttur. Birincisi, çocuğunuzla birlikte yemek pişirme ve yemeğe dahil etme yöntemidir. Bu, onların yiyecekler hakkında daha olumlu düşünmelerini sağlar. Ayrıca, yemek zamanını keyifli bir deneyim haline getirerek, aile olarak birlikte yemek yemenin önemini vurgulayabilirsiniz. Çocuğunuzun çeşitli yiyecekleri denemesine fırsat vermek ve yeni tatları keşfetmeye teşvik etmek de önemlidir.

Sonuç olarak, çocukların yemek seçme davranışları birçok farklı faktörden etkilenebilir. Anlayışlı bir yaklaşım benimseyerek ve çeşitli stratejiler kullanarak, çocukların sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın ki her çocuk farklıdır ve bazıları diğerlerinden daha seçici olabilir. Sabırlı olun ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yanıt verin.