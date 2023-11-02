Şaşılığın, hem çocuklarda hem de ilerleyen yaşlarda ani veya yavaş yavaş göz kayması şeklinde yetişkinlerde de ortaya çıkabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, “Yetişkin kişilerde şaşılık ameliyatı için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Çocuklardaki şaşılık durumunda ilk adım, bu problemin gözlük ile tedavi edilip edilemeyeceğini belirlemektir. Eğer gözlük ya da kapama yöntemleri ile şaşılıkta iyileşme sağlanmıyorsa, göz kayması ameliyatı düşünülmelidir” dedi.

Görsel algıların gelişiminde, iki gözün koordineli çalışmasının önemine vurgu yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, şaşılıkla ilgili önemli bilgiler verdi. Çağatay, "İki gözün koordineli ve aynı noktaya odaklanması, üç boyutlu görme yeteneğinin gelişimine katkıda bulunur" dedi.

Hüseyin Çağatay, "Bu yetenek, doğumdan sonra gelişmeye başlar. Bu nedenle erken dönemde yapılan müdahaleler, üç boyutlu görme yeteneğinin daha etkin kazanılmasına yardımcı olabilir. Bazı durumlarda göz kayması ameliyatı kaçınılmazdır ve hastalar için en etkili tedavi yöntemi olabilir. Erken tedavinin önemini ve ameliyatın faydalarını göz ardı etmemek gerekir” diye ifade etti.

Bebeklerde göz kayması ameliyatı

Bebeklerde kalıcı göz kayması tespit edildiğinde, eğer gözlük ile tedavi edilebilecek veya kontrol altına alınabilecek bir problem ise ilk adım olarak gözlük tedavisinin uygulandığını ifade eden Çağatay, “Eğer göz kayması gözlük veya kapama yöntemi ile tedavi edilmiyorsa, özellikle çapraz bakma gibi problemlerde, erken dönemde müdahale edilmesi önerilir. Bu tür durumlar, detaylı göz muayenesi ve düzenli takip ile belirlenir. Kesin bir yaş sınırlaması olmaksızın, bebeklerde ve çocuklarda şaşılık için ameliyat gerçekleştirilebilir. Öncelik, gözün ayrıntılı bir şekilde muayene edilmesi ve gelişim sürecinin desteklenmesidir. Gözlük ve kapama tedavisinden sonuç alınamayan ve durumu düzelmeyen göz kaymalarında ameliyat tedavisi kaçınılmaz bir adım haline gelir” dedi.

Göz kayması ameliyatına ilişkin detaylar

Göz kayması ameliyatının, çocuklarda genellikle genel anesteziyle, yetişkin hastalarda ise lokal anestezi altında yapıldığı ifade eden Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, şöyle devam etti:

"Bu ameliyat süreci yaklaşık bir saat kadar sürmektedir. Önemli bir detay olarak, ameliyat sırasında göz küresine kesi yapılmaz ve göz içine girilmez. Yalnızca gözün yüzeyini kaplayan konjonktiva zarı ve bazı göz kasları üzerinde düzenlemeler yapılır. Bu müdahale yöntemi sayesinde, ameliyat sonrası genelde kalıcı bir dikiş ihtiyacı olmaz. Konjonktiva zarının kapatılmasında eriyebilir dikişler tercih edilir, bu da iyileşme sürecini hızlandırır. Ameliyatın ana odak noktası, göz kaslarıdır. Göz kaslarının dengeleyici şekilde ayarlanması ameliyatın temel amacıdır” şeklinde konuştu.