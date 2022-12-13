İskenderun Gelişim Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Turhan, kış aylarının gelmesiyle özellikle çocukluk çağında sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarının başında enfeksiyonun geldiğini belirterek, hava yoluyla bulaşan ve solunum yoluna zarar veren Respiratuvar Sinsityal Virüsüne (RSV) karşı ailelere uyarılarda bulundu.

İskenderun Gelişim Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Turhan, kış aylarının gelmesiyle özellikle çocukluk çağında sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarının başında enfeksiyonun geldiğini belirterek, hava yoluyla bulaşan ve solunum yoluna zarar veren Respiratuvar Sinsityal Virüsüne (RSV) karşı ailelere uyarılarda bulundu.

RSV’nin, bronşit ve zatürre benzeri hastalıklara yol açabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Turhan, “Hava yoluyla veya öksürük sonucu havada asılı kalan virüs içerikli damlacıklar yoluyla bulaşan RSV, özellikle emzirme dönemindeki bebeklerde ve küçük çocuklarda enfeksiyona yol açar. Bu enfeksiyon türü; bağışıklık yetmezliği olan çocuklarda, prematüre bebeklerde, okul çağı çocuklarda risk olarak kabul edilmektedir. Soğuk algınlığı ile benzer bulgulara sahip olan RSV’de özellikle; nefes darlığı, balgamlı öksürük, ateş, halsizlik, yorgunluk belirtileri görülmektedir. RSV, basit bir soğuk algınlığı gibi algılansa da, özellikle bebeklerde ciddi solunum sıkıntıları görülebiliyor” açıklamasında bulundu.

RSV tedavisi nasıl yapılır?

Bu enfeksiyonun tanısının, hastalık öyküsü ile detaylı fizik muayene sonucu ortaya konduğunu belirten Uzm. Dr. Turhan, “Genellikle RSV enfeksiyonunda ağır bir tedavi uygulanmamaktadır. Bu enfeksiyon tespit edildiğinde, tedavi planlamasında hastanın semptomlarının giderilmesi ve kontrol altına alınması hedeflenir. Bu süreçte özellikle sağlıklı beslenmeye ve sıvı alımına dikkat edilmesi gerekmektedir” dedi.

Virüsten nasıl korunulur?

RSV’ye karşı nasıl korunulabileceği hakkında bilgilendirmede bulunan Uzm. Dr. Emin Turhan, “RSV’den korunabilmek için özellikle; el hijyenine dikkat edilmelidir. Maske muhakkak kullanılmalıdır. Kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca bulunulmamalıdır. Özellikle kreş ve bakım evlerinde çocuklar uzun süre bırakılmamalıdır” şeklinde konuştu.