Çocukluk çağında erken teşhis ve tedaviyle görme kaybının önlenebileceğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Sibel Malazgirt, “3 ay-11 yaş arası çocuk göz muayenesinin yıllık periyodik olarak yapılması gerekir. Ayrıca günümüzde ekran maruziyetinin artması nedeniyle çocukluk ve ergenlik döneminde yıllık periyodik göz muayenesinin göz sağlığı açısından önemini vurgulamak gerekir” dedi.

Çocukluk çağında erken teşhis ve tedaviyle görme kaybının önlenebileceğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Sibel Malazgirt, “3 ay-11 yaş arası çocuk göz muayenesinin yıllık periyodik olarak yapılması gerekir. Ayrıca günümüzde ekran maruziyetinin artması nedeniyle çocukluk ve ergenlik döneminde yıllık periyodik göz muayenesinin göz sağlığı açısından önemini vurgulamak gerekir” dedi.

Liv Hospital Samsun Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Opr. Dr. Sibel Malazgirt, çocuklarda periyodik göz muayenesinin önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Gözün, doğumu takiben haftalar ve aylar içinde çok hızlı bir şekilde morfolojik ve fonksiyonel gelişmeler gösteren bir organ olduğunu söyleyen Opr. Dr. Malazgirt, “Bu süreçte patolojik durumlara erken müdahale yönünden erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Görme doğumda var olmakla birlikte, bebeğin annesinin yüzüne bakıyor olması 2. ayda belirginleşir. Görme keskinliği 2. yaşta erişkin düzeyine ulaşır. Çocuklarda 10 yaşına kadar herhangi bir nedenle bir veya iki gözde bir süreliğine de olsa görme azalırsa kalıcı göz tembelliği ortaya çıkabilir” şeklinde konuştu.

Yeni doğan bebekte herhangi bir nedenle görme bozukluğu oluşup göz tembelliğine yol açmadan düzeltilmesi için ilk 3 ayda göz hekimi tarafından tanı koyulup tedavisi gerektiğini belirten Dr. Malazgirt, “Anormal görme oluşmasında kritik dönem ilk 3 aydır. Görme sisteminin esnekliği ise 12 yaşa kadar devam eder. Doğuştan itibaren görülen çocukluk göz hastalıklarının önemli bir kısmı kalıtımsaldır. Sonradan oluşan çocuk göz hastalıkları ise altta yatan bir hastalığa eşlik eden göz rahatsızlıklarıdır. Ya da zamanla göz yapısındaki değişim ile ortaya çıkan sorunları kapsar. Bu hastalıklardan bazıları herhangi bir yakınma veya belirgin bulgu vermeyebilir. Bulgu verse de, sözel olarak iletemeyecek çocuk yaş grubunda muayene edilmeden sorun çözülemeyecek ve görme kaybı tedavi edilemeyecektir. Bu nedenle periyodik göz muayenelerinin önemi büyüktür” ifadelerini kullandı.

Belirtiler göz ardı edilmemeli

Opr. Dr. Sibel Malazgirt, bazı göz hastalıklarında ailelerin de fark edebileceği belirtiler hakkında şu bilgileri verdi:

“Göz kayması, göz kapak düşüklüğü, çapaklanma, sulanma, kaşıntı, ışık hassasiyeti, sık göz kırpma, gözleri kısarak bakma, ekrana veya kitaba yakın bakma, baş ağrısı, başı bir yana eğerek bakma.”

Çocuklarda periyodik göz muayenesi önemli

Opr. Dr. Sibel Malazgirt, çocukluk çağında görülen ve erken teşhis ve tedavi ile görme kaybının önlenebileceğinin altını çizdi. Op. Dr. Malazgirt, görme kaybı fark edilmediğinde ise görme azlığı veya kaybına yol açabilecek hastalıklardan bazılarını şöyle sıraladı:

"Prematüre retinopatisi, göz kapak düşüklüğü, gözyaşı kanal tıkanıklığı, bazı göz enfeksiyonları,

katarakt, glokom, optik sinir hastalıkları, retina hastalıkları, şaşılık, göz kırma kusurları (hipermetropi, miyopi, astigmatizma), göz tembelliği.”

3 ay - 11 yaş arası çocuk göz muayenesinin yıllık periyodik olarak yapılması gerektiğini ifade eden Opr. Dr. Sibel Malazgirt, “Ayrıca günümüzde ekran maruziyetinin artması nedeniyle çocukluk ve ergenlik döneminde yıllık periyodik göz muayenesinin göz sağlığı açısından önemini vurgulamak gerekir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.