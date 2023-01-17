Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi çocuklarda görülen periyodik ateş hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi çocuklarda görülen periyodik ateş hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi, “Periyodik ateş hastalığına ilk kez 1987 yılında tanı konulmuştur. Kompleks bir genetik hastalık olan bu hastalık tablosu genellikle 2-5 yaş gruplarında düzenli aralıklarla ateş oluşması ile kendini gösterir” dedi. Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi, “Genellikle 41 dereceyi bulan ateşle belirti veren ve aileleri oldukça endişelendiren periyodik ateş sendromuna, 2-5 yaş grubu çocuklarda sık rastlanıyor. Periyodik yüksek ateş sendromu en çok ağız içinde aft, boğazda farenjit, ülserli yaralar ve boyunda lenf bezlerinin şişmesiyle belirti gösterir. Hastalığın sebebi bilinmemektedir” şeklinde konuştu.

“Periyodik ateş hastalığını tanısı çok önemlidir”

Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi, “Hastalık çoğunlukla bademcik enfeksiyonu , grip , nezle gibi değerlendirilip gereksiz yere antibiyotik kullanımı , ateş düşürücü kullanımı sonucunda yan etkilere neden olabiliyor. Bu nedenle hastalığa doğru tanı koyabilmek çok önemlidir. Ayrıntılı hastalığın öyküsü ve fizik muayene ile tanı konulur” ifadelerini kullandı.

“Periyodik ateş hastalığı kontrol altına alınabiliyor”

Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi, “Tedavi olarak, tek doz steroid uygulaması ateş ve faranjit bulgularını düzeltse de, bir sonraki ateş atağını önlemez. Tedavide kullanılan diğer ilaç grupları kolşisin ve simetidindir. Bazı olgularda bademciklerin alınması da atakları önleyebilmektedir” ifadelerine yer verdi.

“Ailevi Akdeniz Ateşi ve periyodik nötropeni hastalığı ile karıştırılabiliyor”

Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi, “Bu hastalıkla karışabilecek bazı hastalıklar vardır. Bunlar FMF yani Ailesel Akdeniz Ateşi ve periyodik nötropeni dediğimiz hastalıklardır. Bunlardan farklı olarak ailesel akdeniz ateşine 5-10 yaşları arasında tanı koyuyoruz. Periyodik ateş hastalığında ise 2 ila 5 yaş arasında tanı koyuyoruz. Ailesel Akdeniz ateşinin süresi ortalama 1 ya da 2 gündür. Periyodik ateş hastalığının ateş süresi 3 ila 7 gün arasında değişir. Periyodik ateş hastalığına benzeyen diğer bir hastalıkta periyodik nötropeni hastalığıdır. Priyodik nötropeni hastalığı kandaki akyuvar sayılarımızın normal değerlerin çok altına düşerek ateş ve mikroplara açık hale gelip vücutta hastalık yapmasıdır. Genel olarak ayda bir görülür. Farklı olarak laboratuvar bulgusunda akyuvar sayıları düşüktür. Periyodik ateş hastalıkları özellikle gereksiz ilaç kullanımı açısında önemlidir. Bu nedenle iyi bir fizik muayene ve ayrıntılı öykü alınması önemlidir. Periyodik aralıklarla ateş şikâyeti yaşayan çocukların PFAPA sendromu açısından değerlendirilmeleri için konuda deneyimli uzman hekimlere başvurmak oldukça önemlidir” diye konuştu.