Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Erkan Altuncu, özellikle çocuklar arasında menenjit ve rota virüsüne bağlı hastalıkların sayısında kayda değer bir artış olduğuna dikkat çekerek aileleri uyardı.

Son zamanlarda, özellikle çocuklar arasında menenjit ve rota virüsüne bağlı hastalıkların sayısında kayda değer bir artış yaşanırken, uzmanlar, ebeveynleri bu tehlikeli hastalıkların belirtileri ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendiriyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Erkan Altuncu ailelere önerilerde bulunarak, "Menenjit ve rota virüsüne karşı alınacak en önemli önlemlerden biri, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve ellerin sık sık yıkanmasıdır. Ayrıca, aşıların zamanında yapılması da büyük önem taşır. Ebeveynlere çocuklarında yüksek ateş, ani baş ağrısı veya karın ağrısı gibi belirtiler gördüklerinde vakit kaybetmeden bir doktora başvurmaları gerekiyor. Ebeveynlerin, çocuklarını bu enfeksiyonlardan korumak için düzenli sağlık kontrolleri yaptırması ve tıbbi önerilere uyması büyük bir öneme sahiptir. Bu basit ama etkili önlemler, çocukların sağlığını korumada önemli bir rol oynayacaktır" diye konuştu.