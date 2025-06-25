DÜZCE(İHA) – Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak, çocukların enfeksiyonlardan korunması, düzenli hekim kontrolleri, aşıların zamanında yapılması ve ailelerin bilinçli olması erken tanı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak, çocuklarda lenf bezleri büyümesi (Lenfadenopati) hakkında bilgiler verdi. Lenfadenopatiyi, lenf bezlerinin büyümesi veya yapısal olarak değişmesi durumu olarak açıklayan Doç. Dr. Çakmak, "Çocuklarda sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonları gibi nedenlerle ortaya çıkar. Genellikle boyun bölgesinde yumuşak, hareketli, bazen ağrılı şişliklerle kendini gösterir. Ancak altta yatan nedene göre sistemik belirtiler de eşlik edebilir" dedi.

"Çocukluk çağında yaygın görülüyor"

Çocukluk çağı lenfadenopatisinin oldukça yaygın görüldüğüne işaret eden Çakmak, özellikle 1–5 yaş arası çocuklarda bağışıklık sisteminin gelişim sürecinde sık enfeksiyon geçirmeleri nedeniyle daha sık gözlendiğine vurgu yaptı. Çocuklarda lenfadenopatinin en sık nedeninin enfeksiyonlar olduğunu bildiren Öğretim Üyesi Çakmak, "Bunlar arasında viral, bakteriyel ve daha nadiren tüberküloz gibi özgül enfeksiyonlar yer alır. Ayrıca otoimmün hastalıklar, ilaç reaksiyonları ve nadiren maligniteler de neden olabilir" diye konuştu.

Belirtilere dikkat

Lenfadenopatinin kanserle ilişkilendirilebildiğini ancak çocukluk çağı lenfadenopatilerinin ekseriya iyi huylu olduğunu ifade eden Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Çakmak, uzun süreli sert, sabit, ağrısız lenf bezleri, gece terlemesi, kilo kaybı ve ateş gibi sistemik semptomlarla birlikteyse malignite açısından dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Lenf büyümesinin altta yatan nedene yönelik tedavi ile genellikle gerilediğini açıklayan Çakmak, "Enfeksiyona bağlı olanlar çoğu zaman kendiliğinden ya da uygun tedaviyle iyileşir. Altta malignite yatması durumunda hastalığın türüne göre tedavi seçenekleri çeşitlilik gösterir" şeklinde konuştu.

"Tanı gecikirse hastalık ilerleyebilir"

Lenfadenopatiye yol açan viral enfeksiyonlarda genellikle destek tedavisi yeterli olduğunu dile getiren Çakmak, "Nadiren antiviral denen virüslere özgün ilaçlar verilir. Bakteriyel nedenlerde uygun antibiyotik tedavisi başlanır. Tüberküloz gibi özgül enfeksiyonlarda ise özel tedavi protokolleri uygulanır" dedi.

Özellikle bakteriyel lenfadenopatilerin tedavi edilmediğinde apseleşme, çevre dokulara yayılım veya kronikleşme gibi komplikasyonlar gelişebildiğine işaret eden Hatice Mina Çakmak, "Altta yatan malignite varsa (lösemi, lenfoma veya solid tümör metastazı), tanı gecikirse hastalık evre olarak ilerleme gösterebilir ve buna bağlı tedavi yoğunlaşabilir’’ ifadelerine yer verdi.

Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak, çocuklardaki lenfadenopatiyi fark etmek için ailelerin dikkat etmesi gerekenler hakkında ise "Boyunda, koltuk altında veya kasıkta oluşan şişliklerin hepsinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları tarafından muayene edilmesi gerekmektedir. Bu bölgelerde hassasiyet, kızarıklık, eşlik eden ateş, lenf nodunda günden güne hızlı büyüme, iştahsızlık veya halsizlik sonradan eklenirse tekrar hızla hastaneye getirilmelidir. Enfeksiyon bulgusu olmaksızın 2 haftadan kısa sürede hızlı büyüme, iki haftalık izlemde büyümeyen, 6 haftalık izlemde gerilemeyen 3 cm’den büyük lenfadenopatiler, köprücük kemiğinin üstünde lenf nodu varlığı, anormal akciğer filmi, karaciğer, dalak büyüklüğünün eşlik etmesi, enfeksiyon veya sistemik hastalık gösterilememesi durumunda lenf nodundan biyopsi yapmaktayız" dedi.

Çocukların enfeksiyonlardan korunması, düzenli hekim kontrolleri, aşıların zamanında yapılması ve ailelerin bilinçli olması erken tanı açısından çok önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Çakmak, açıklamasını "Lenfadenopati çoğu zaman iyi huyludur ve enfeksiyonlarla ilişkilidir. Ancak geçmeyen, büyüyen, sert veya eşlik eden sistemik semptomlarla giden durumlar dikkatle izlenmelidir. Ailelerin paniğe kapılmadan ama ihmal etmeden hekimlerine başvurmaları en doğru yaklaşımdır" ifadeleri ile sonlandırdı.