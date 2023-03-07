Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Farhad Sardarov, ailelerin çocuklarında sıkça karşı karşıya kaldığı kabızlık sorununda, beslenme alışkanlığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Farhad Sardarov, ailelerin çocuklarında sıkça karşı karşıya kaldığı kabızlık sorununda, beslenme alışkanlığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Farhad Sardarov çocuklarda kabızlığın sebeplerinden söz ederek, kabızlığın çocukluk çağında sık karşılaşılan bir problem olduğunu, neredeyse her 3 çocuktan birinde görüldüğüne dikkat çekti.

Kabızlık oluşmasının en çok sebeplerinden birinin beslenme şekli ve beslenme düzeninin alışkanlıklarının yanlış olmasından dolayı olduğunu belirten Uzm. Dr. Farhad Sardarov, "Çocuklarda kabızlığın beslenme alışkanlığının dışında hipotiroidi yani tiroit bezlerinin yavaş çalışmasıdır ve kan tahlili ile belli olmaktadır. Bazı çocuklarda bağırsakların daha yavaş çalışması ile oluşan tembel bağırsak durumu da kabızlığa sebep olmaktadır. Ambalajlı paketli ürünler, hazır gıdalar, sert posalı yiyecekler, hamur işinin çok fazla tüketilmesi sindirimi bozacağı gibi uzun vadede bu tür beslenme kabızlığa neden olmaktadır" dedi.

Uzm. Dr. Sardarov ayrıca "Kabızlık durumunu engellemek için öncelikle abur cubur beslenmeden çocukları uzak tutmak ve posalı yiyecekler özellikle meyve, sebze, günlük olarak da su, yoğurt tüketimini arttırmak gerekmektedir" diye konuştu.