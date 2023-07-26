El, ayak ve ağız hastalıklarının, özellikle çocuklar arasında yaygın olarak görülen bir enfeksiyon olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, “Bu hastalığa genellikle virüsler neden olur ve belirtileri arasında ağızda yaralar, ateş, boğaz ağrısı ve ishal bulunur. Bu hastalık, genellikle yaz aylarında, özellikle de havuzlarda ve diğer su kaynaklarında daha sık görülür” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, çocuklarda görülen el, ayak ve ağız hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu. El, ayak ve ağız hastalıklarının, özellikle çocuklar arasında yaygın olarak görülen bir enfeksiyon olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Akyol, “Bu hastalığa genellikle virüsler sebep olur ve belirtileri arasında ağızda yaralar, ateş, boğaz ağrısı ve ishal bulunur. Bu hastalık, genellikle yaz aylarında, özellikle de havuzlarda ve diğer su kaynaklarında daha sık görülür” diye konuştu.

“Hijyen kuralları göz ardı edilmemeli”

Uzm. Dr. Akyol, el, ayak ve ağız hastalığına yakalanmamak için hangi durumlara dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Dr. Akyol, “Ellerinizi sık sık yıkayın. Özellikle yemekten önce, tuvaletten sonra ve havuzdan çıktıktan sonra ellerinizi yıkamayı ihmal etmeyin. Havuz, plaj ve diğer su kaynaklarına girmeden önce duş alın. Havuzda yüzerken su yutmaktan kaçının. Havuz suyunda bulunabilecek bakteri ve virüslerin neden olduğu hastalıklardan korunmak için hijyen kurallarına uyun. Enfekte olmuş kişilerin eşyalarını kullanmaktan kaçının. Çocukların oyuncaklarını ve diğer eşyalarını düzenli olarak temizleyin" şeklinde konuştu.

“Bol sıvı alınmalı”

El, ayak ve ağız hastalığına yakalananların, evde dinlenmesi ve bol sıvı almasının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Akyol, “Ayrıca, yemek yemekte zorlanıyorsanız, sulu gıdalar ve yumuşak yiyecekler tercih edebilirsiniz. Belirtileriniz kötüleşirse veya daha uzun süre devam ederse, doktorunuza başvurmanız gerekebilir. Sonuç olarak, el, ayak ve ağız hastalığına karşı önlem almak, sağlıklı bir yaz geçirmek için son derece önemlidir. Bu hastalıktan korunmak için hijyen kurallarına uymak ve su kaynaklarında dikkatli olmak gerekmektedir” ifadelerini kullandı.