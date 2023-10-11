Yüksek hipermetropinin, +2 veya daha yüksek bir değere sahip olan çocuklarda içe göz kaymalarına yol açabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, “Bu tür bir göz kayması durumuna tıbbi literatürde ’Akomodatif Ezotropya’ adı verilmektedir. Genellikle, bu türden bir rahatsızlığa sahip olan hastalarda, gözlük kullanılarak göz kayması kontrol altına alınabilir” dedi.

“Hipermetropi ve içe göz kayması (ezotropya) sıklıkla bir arada bulunabilir ve birbiriyle ilişkilendirilebilir” diyen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, “+2 veya daha yüksek hipermetropisi olan kişiler, gözlerinde içe kayma riski ile karşı karşıyadır, bu da onlara uygun bir tedavi yöntemi arayışını gerekli kılar. Akomodatif Ezotropya tedavisi genellikle gözlük kullanımını içerir, bu grup hastalar gözlük kullanarak normal hayatlarına devam edebilirler” şeklinde konuştu.

Hipermetropiye bağlı içe göz kayması kaç yaşında olmaktadır

Çocuklarda hipermetropiye bağlı içe göz kaymalarının çoğunlukla çocuklar 2-3 yaşlarına geldiğinde belirginleştiğini ifade eden Çağatay, “Bazı durumlarda bir yaşındaki çocuklarda bile görülebilmektedir. İlk başta ara sıra görülen kayma, zamanla giderek artar ve sürekli bir durum alır. Gözdeki bu içe kayma, hipermetropiye bağlı olarak meydana geldiğinde, genellikle hipermetropik gözlükler kullanılarak kontrol altına alınabilir” şeklinde bilgi verdi.

Akomodatif ezotropya tedavisi nasıl gerçekleştirilir

Akomodatif Ezotropya tedavisinde amacın gözlükle kaymanın kontrol altına almak ve göz tembelliği gelişmesini önlemek olduğunu aktaran Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, “Detaylı muayeneler ile hastalara reçete edilen gözlüklerin kullanımı kritik bir öneme sahiptir. Tam düzeltmeyle kaymanın kontrol altına alınması amaçlanır, yani gözlükler çıkarıldığında kayma normaldir. Akomodatif Ezotropya, özellikle hipermetropiye bağlı gözde içe kayma, acil bir göz sorunu olarak değerlendirilmelidir. Erken yaşlarda hipermetropinin düzeltilmesi, çocuklarda iki gözle görme (füzyon) kabiliyetini ve 3 boyutlu görme yeteneğini korumaya yardımcı olur. Bu özellikle yüksek hipermetropinin tespiti ve gözlük düzeltmesi ile kontrol altına alınması durumunda önemlidir, aksi takdirde zamanında düzeltilmemiş bir şaşılık, çift görme ve zamanla kalıcı bir şaşılık gelişmesine, görme azlığı yani göz tembelliği sorununa yol açabilir. Eğer bu kayma kontrol altına alınmazsa, beyin bir gözden gelen görüntüyü bastırabilir, bu da 3 boyutlu görme yeteneğinin kaybına neden olabilir. Akomodatif Ezotropya, bireyin uzun süreli gözlük kullanımını gerektiren bir rahatsızlıktır. Hastanın yaşı göz önüne alındığında, kontakt lens, lazer tedavisi ve göz içi akıllı mercek kullanımı gibi alternatif tedavi yöntemleri özellikle yetişkin hastalar için uygun seçenekler olabilir” ifadelerine yer verdi.