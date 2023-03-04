Adıyaman’da gönüllüler deprem felaketini yaşayan çocuklarla birlikte eğlenceli oyunlar oynayarak, yaralarını sarıyor

Adıyaman’da gönüllüler deprem felaketini yaşayan çocuklarla birlikte eğlenceli oyunlar oynayarak, yaralarını sarıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden dolayı Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Meydana gelen depremde korku ve paniği yaşayan çocuklarda depremin izlerinin çocukların bilincinden silinebilmesi adına Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğüne bağlı görevliler ve gönüllü gençler tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kent merkezindeki çadır kentlere giderek çocukları toplayan gençlik merkezi gençleri, burada çocukların yüzlerini farklı şekilde boyadı. Palyaçonun da yer aldığı etkinlikte çocuklar çalınan müzikler eşliğinde doyasıya oynayarak eğlendi. Oldukça keyifli anlar yaşayan çocuklara aynı zamanda balon ve çeşitli oyuncaklarda hediye edildi.

Adıyaman’daki çadır kentlerde bulunan çocukları eğlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen gençlik merkezi görevlisi Onur Coşkun, “Adıyaman Gençlik Merkezi Ailesi olarak buraya depremzede çocukların morallerini düzeltmeye, onlara umut ışığı olmaya, onların hayallerini gerçekleştirmeye 2 saatte olsa, 3 saatte olsa onlara moral olmaya geliyoruz” dedi.

Oldukça eğlendiklerini belirten çocuklar ise, “Abiler, ablalar şarkılar söylüyor, oldukça eğleniyoruz. Çok iyi, eğlenceli” şeklinde konuştu.

Balıkesir Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli olan ve Adıyaman’daki çadır kentlerde çocukları eğlendirmek için gelen Tuğçe Enginer, “Çocuklara bu zor süreçte destek olmaya geldik. Elimizden ne geliyorsa bütün her şeyi yapmaya çalışıyoruz, elimizden geldiğince”. Bir an olsun acılarını birazda olsa unutturmaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışacağız inşallah” diye konuştu.