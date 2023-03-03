Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle Diyarbakır’da evi hasar gören depremzedeler, Silvan Yolu üzerindeki çadır kentte çocuklarıyla birlikte deprem travmasını sosyal etkinliklerle silmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle Diyarbakır’da evi hasar gören depremzedeler, Silvan Yolu üzerindeki çadır kentte çocuklarıyla birlikte deprem travmasını sosyal etkinliklerle silmeye çalışıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Diyarbakır’da çocuklar, sosyal etkinliklerle deprem travmasını atlatmaya çalışıyor.

6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurulan Silvan Yolu üzerindeki çadır kentte, çocukların ve ailelerin deprem travmasının silinmesi için gönüllü öğretmenler, çocuk gelişimi uzmanları, psikologlar ile Gençlik Merkezi liderleri tarafından sosyal etkinlikler düzenleniyor.

Merkez Bağlar ilçesinde deprem gecesi evlerinin hasar görmesiyle birlikte çadır kente yerleşen İpek Tatlı, çocuklarıyla sosyal etkinliklere katılarak depremin travmasını silmeye çalıştıklarını söyledi.

"Çocuklarımla zamanımı değerlendirebileceğim bütün aktiviteler mevcut"

Çocuklarının dışarıda yapamayacağı aktivitelerin çadır kentte yaptığını ifade eden Tatlı, “Evimiz Bağlar ilçesindeydi, deprem gecesi hasar aldı. Biz de Silvan Yolu üzerindeki çadır kente geldik. Yerimizden çok memnunuz. Çocuklarımla zamanımı değerlendirebileceğim bütün aktiviteler mevcut. Çocuk etkinlikleri çadırı içerisinde çocuklarımla güzel vakit geçiriyoruz. Vaktimizi bu tarz yerlerde değerlendiriyoruz. Çocuklarımın dışarıda yapamayacağı birçok aktiviteyi burada yapıyor. Çocuklarımız depremin etkisinde kaldığı için depremle ilgili çoğu zaman soru soruyor. Biz de bu düşünceleri bir nebze de olsa unutturmak için sosyal etkinliklere katılıyoruz” dedi.