24 aylık çocuklarda, doğurganlık çağındaki kadınlarda, okul çağındaki çocuklarda ve adolesan çağında sıklıkla görülmekte ve ağır seyretmekte" dedi.

Doktor Halaç, bebeklik ve çocukluk döneminde demir eksikliğine bağlı kansızlığın erkenden önlenmesi ve denetimi gerektiğini vurguladı. Hastalığın risk faktörleri ve tedavi süreci hakkında bilgilendirmelerde bulunan Halaç, şunları ifade etti:

"Normal hemoglobin ve hematokrit değerlerinin her yaş ve cinsiyet grubuna göre -2 standart deviasyon altında olması anemi olarak tanımlanır. Dünya çapında 2011 verilerine göre en yüksek anemi prevalansı çocuklardadır yüzde 42 bin 273 milyon çocuk anemiden etkilenmektedir. Şiddetli anemi mortalite ve bilişsel faaliyetler ile ilişkili bulunmuştur. Çocuklarda şiddetli anemi sıklığı yüzde 9 ile yüzde 1,5 arasında değişmektedir. Çok çeşitli nedenleri olmakla birlikte nutrisyonel demir eksikliği en önemli anemi nedenidir. Demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi (DEA) tüm Dünya’da global hastalık yükünde ilk on beş arasına girmektedir. Dünya çapında anemilerin yaklaşık yüzde 42’ si demir eksikliği anemisidir. Ülkemizde demir eksikliği anemisi sıklığı yüzde 15,2-62,5 arasındadır."

"Bebekler ilk 4-6 aya yetecek kadar demir stokuyla dünyaya gelmekte"

Dr. Halaç, açıklamasının devamında "DSÖ’ ye göre bir ülkede anemi prevalansı yüzde 5’in altında ise sorun yoktur, yüzde 5-29 arasında ise hafif, yüzde 20-39 arasında ise orta, yüzde 40 ise; ağır bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmektedir. Bebekler ilk 4-6 aya yetecek kadar demir stokuyla dünyaya gelmekte ve o tarihten sonra da beslenme yöntemlerine bağlı olarak yavaş yavaş demir stokları azalmaktadır. Süt çocukluğu dönemindeki anemilerin yüzde 48 ile yüzde 75’ini demir eksikliği anemisi oluşturduğu belirlenmiştir. Yeni kuşakların sağlıklı olabilmesi için toplumun demir yetersizliği konusunda bilinçlendirilmesi şarttır. En büyük risk grubunu oluşturan bebeklerin ilk 6 ay anne sütü alması ve altıncı ayın sonunda uygun ve yeterli miktarda ek besine geçilerek anne sütü alımının sürdürülmesi, bütün bebeklerin demir yetersizliği yönünden taranması, 4-12 ay arası anemisi olmayan bebeklere koruma amaçlı demir desteği, 4-24 ay arası anemisi olan bebeklere demir tedavisi sağlanması gibi amaçlarla Nisan 2004’te ‘Emzirmenin Korunması, Özendirilmesi, Desteklenmesi ile Demir Yetersizliğinin önlenmesi ve Kontrolü’ kısa adıyla ‘Demir Gibi Türkiye’ programı başlatılmıştır. Program çerçevesinde yürütülen çalışmalarla anemi görülme sıklığı bu yaş grubunda yüzde 7’nin altına düşmüştür" şeklinde konuştu.