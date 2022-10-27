Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi giderek artarken, Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl, bu konuda ailelere önemli görevler düştüğünü söyledi. Çağıl, bilinçsiz sosyal medyanın depresyona bile neden olabileceğini ifade ederek, "Aileler, çocuklarıyla sosyal medya kullanımı ile ilgili konuşarak, onların platformları bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlamaları çok önemli" dedi.

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi giderek artarken, Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl, bu konuda ailelere önemli görevler düştüğünü söyledi. Çağıl, bilinçsiz sosyal medyanın depresyona bile neden olabileceğini ifade ederek, "Aileler, çocuklarıyla sosyal medya kullanımı ile ilgili konuşarak, onların platformları bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlamaları çok önemli" dedi.

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi giderek büyürken, Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl’dan bu konuda önemli bir uyarı geldi. Çağıl, ailelere büyük iş düştüğünü ifade ederek, çocuklarda sosyal medyanın bilinçli bir şekilde kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

"Asıl mesele çocukların sosyal medyanın kötü etkilerinden korunabilmesi"

Bazı önerilerde bulunan Alaattin Çağıl, "Çocuklar sosyal medya ile çok daha erken yaşlarda tanışmaya başladı. Bu durum, giderek kötü niyetli kişilerin yoğunluk kazandığı sosyal medyanın çocukların ruh hallerine olumsuz etkide bulunmasına neden oluyor. Buradaki asıl mesele çocukların sosyal medyanın kötü etkilerinden korunabilmesi. Bu noktada anne ve babalara çok iş düşüyor. Çocuklarıyla sosyal medya kullanımı ile konuşarak, onların sosyal medya platformlarını bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlamaları çok önemli. Çocuklar ve gençler, artık öncekinden daha fazla sosyal medya platformlarında zaman geçiriyor. Çocuklar hangi sitelere giriş yapıyor, internette ne kadar zaman harcıyor bunların hepsi bir hayli önemli olduğundan çocukların bu süreçte yalnız bırakılmamaları gerekiyor. Yine burada da anne ve baba, çocuklarıyla konuşarak sosyal medya platformlarında nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında çocuklarına bilgi vermeli" dedi.

"Sanal bir dünyada fazla vakit geçiren çocuk kendini o dünyaya kaptırmaya başlıyor"

Çocukların sosyal medya platformlarında gün içinde fazla vakit geçirmesinin stres ve kaygı sorunlarını beraberinde getirdiğini belirten Çağıl, son olarak şöyle devam etti:

"Sosyal medya platformları çocuklara çok cazip geliyor; çünkü bambaşka bir ortam. Bu tür platformlarda artık çok daha fazla kötü niyetli insanların olduğunu görüyoruz. Sanal bir dünyada çok fazla vakit geçiren bir çocuk, kendini o dünyaya kaptırmaya başlıyor; ayrıca bilinçsiz sosyal medya kullanımı depresyon, stres ve kaygı gibi önemli sorunlara yol açabilir."