Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evlerindeki çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Eğitimde, diş maketi eşliğinde ağız ve diş bakımı hakkında görsel sunum yapıldı. Çocuklar, dişlerini doğru fırçalama teknikleri hakkında bilgilendirilerek, en az iki dakika boyunca dişlerini fırçalamaları gerektiği anlatıldı. Ayrıca, eğitim kapsamında hijyen eğitimi, ateş ölçümleri ve bit taraması da yapıldı. x

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 450 Evler Kreş ve Gündüz Bakım Evinde düzenlenen Ahşap ve Dönüşüm Atölyesi ise çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle katılım gösterildi. Atölyede, geri dönüşümün önemi, çevre bilinci ve kaynakların daha verimli kullanılması hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, çevre dostu projelere dair çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim yaşadı.