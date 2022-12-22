Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için Hacıbekir Kültür Merkezinde 25 Aralık Pazar günü ücretsiz akrobasi gösterisi düzenleyecek.

Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için Hacıbekir Kültür Merkezinde 25 Aralık Pazar günü ücretsiz akrobasi gösterisi düzenleyecek.

Van Valiliği ve büyükşehir belediyesinin çocuklara yönelik başlatmış olduğu kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı organizesinde çocuklara yılbaşı hediyesi olarak Hacıbekir Kültür Merkezinde 25 Aralık Pazar günü iki seans halinde 11.00 ve 14.00 saatlerinde akrobasi gösterileri düzenleyecek.

Programlar için 10.30 ve 13.30’da Beşyol Meydanı ve Van AVM önünden ücretsiz servisler kaldırılacağı belirtildi.