Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Trafik Eğitim Tırı ile 7-11 yaş arası çocuklara hem teorik hem de pratik eğitim verildi.

Öğrencilerde trafik farkındalığı oluşturmak amacıyla Türkiye’yi dolaşan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına ait Mobil Trafik Eğitim Tırı 2 günlüğüne Bodrum’a geldi. Bodrum Belediye Meydanı’na park edilen tırda ilçedeki 7-11 yaş arası çocuklara önce teorik eğitim verilip daha sonra puzzle hediye edildi. Ardından meydanda oluşturulan trafik eğitim sahasında araçlar ile pratik eğitimler verildi. Çocuklar eğitim alırken aileleri de çocuklarını ilgiyle takip etti. Bugün de meydanda trafik eğitimleri devam edecek.

Trafik eğitimlerini veren polis memuru Semih Demiral, “İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü’nü ortak projesiyle Mobil Trafik Eğitim Tırları ile Türkiye’yi dolaşıyoruz. Bugün de Bodrum’dayız. Trafik dedektifleri projesi çerçevesinde eğitimler veriyoruz. Öncelikle tırımızın içerisinde teorik eğitimler veriyoruz. Daha sonra çocuklarımızı dışarı alıyoruz. Onlara parkurda araç kullandırarak trafik ışıklarını, trafik levhalarını, ışıksız yaya geçitlerini öğretmeye çalışıyoruz" dedi.