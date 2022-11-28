Bodrum Belediyesi ve Royal Tenis iş birliğinde çocuklara ücretsiz tenis kursu verilmeye başlandı.

Bodrum Belediyesi ve Royal Tenis iş birliğinde çocuklara ücretsiz tenis kursu verilmeye başlandı.

Bodrum Belediyesi destekleriyle Bodrum Royal Tenis Kulübü tarafından 4 yaş ve üzeri katılımcılar için haftada 1 veya 2 gün olmak üzere tenis kursu düzenleniyor. Kurs süresinin 2 ay olduğu, kurs malzemelerinin kulüp tarafından temin edileceği öğrenildi.

Bodrum Belediyesi tarafından Torba Mahallesi’nde bulunan tenis kortunun açık ihale usulü ile yapılan ihalesini kazanan Royal Tenis Kulübü, bakım ve yenileme çalışmalarını yaptıktan sonra kortu hizmete açtı.

5 yıl boyunca belirlenen program dahilinde tenise meraklı çocuklara ücretsiz tenis kurslarının verileceği tenis kortunun açılışına Cumhuriyet Halk Partisi, Muğla Milletvekili Burak Erbay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ozan Demirbaş, Demokrat Parti İlçe Başkanı Ertan Pelit, Royal Tenis sahibi Seyhan Heb, Muğla, Milas ve Didim’den gelen sporcu çocuklar ve antrenörler katıldı.

Kortun açılışında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla genelinde tenis sporuna yaptığı yatırımlardan dolayı Seyhan Heb ve ekibine teşekkür ederek, belediye ve kulüp iş birliğinde 5 yıl boyunca çocuklara ücretsiz tenis kursunun verilecek olmasının önemine dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Burak Erbay ise kulübün Bodrum şubesinin de Muğla’nın diğer ilçelerinde olduğu gibi tenis sporuna değer katacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Tenis Kulübü As Başkanı Kadir Sevim ve Didim Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Gökçe gösteri maçı oynadı. Maçın ardından açılışa katılan çocuklara Bodrum Belediyesi yayını “Halikarnas’a Yolculuk” isimli kitap hediye edildi.