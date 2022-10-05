Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, köy okulundaki çocuklara hem eğitim verdi hem de boyama kitapları hediye etti.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, köy okulundaki çocuklara hem eğitim verdi hem de boyama kitapları hediye etti.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri, Şaban Köyü İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler, öğrencilerin trafik konusunda bilinçlenmesi ve farkındalığı arttırmak maksadıyla trafik güvenliği hakkında bilgiler verdi. Eğitim sonrası çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini bildirdi.