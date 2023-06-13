KidZania İstanbul, dünya çapında tüm KidZania’larda uygulanan “Greener World” programına özel hazırladığı, “Daha Sürdürülebilir Bir Dünya için KidZania İstanbul” projesi ile çocukların erken yaşlardan itibaren sorumluluk duygusu ve çevre bilincini geliştirecek etkinlik düzenliyor.

Çocukların çevre ve gezegenimizin geleceği hakkında farkındalıklarını artırırken bugün ve gelecekte doğru tercihler yapmalarını amaçlayan KidZania İstanbul, dünya çapında tüm KidZania’larda uygulanan “Greener World” programına özel hazırladığı, “Daha Sürdürülebilir Bir Dünya için KidZania İstanbul” projesi ile çocukların erken yaşlardan itibaren sorumluluk duygusu ve çevre bilincini geliştirecek etkinlik düzenliyor. 15 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği Greener World programı kapsamında KidZania şehrinde farkındalığı geliştirecek birçok deneyimi minik misafirleriyle paylaşıyor.

“Yarını şekillendirmelerinde ilham kaynağı olmayı istiyoruz”

Doğaya hak ettiği değeri verebilmek için bireysel ve toplumsal olarak sorumlulukların farkında olmak gerektiğinin altını çizen KidZania CEO’su Ebru Timur, “Global Compact’in bugün 50 ülkeden 45 bin çocuğun daha temiz ve daha yeşil bir gezegen oluşturma taahhüdünde bulunan Yeşil Dünya Taahhüdü’nün imzacısı olarak dünya çapında tüm KidZania’larda uygulanan Greener World programına özel hazırladığımız Daha Sürdürülebilir Bir Dünya için KidZania İstanbul” projesi ile çocuklara sorumluluk duygusu ve çevre bilincini aşılamayı amaçladık. Doğal kaynakların hızla tükendiği dünyamızda KidZania İstanbul çocuklarını, çevre ve dünyamızın geleceği konusunda eleştirel bir bakış açısıyla güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Genç ziyaretçilerimize doğayı koruyup bilinçli seçimler yaparak sürdürülebilir bugünü ve yarını şekillendirmelerinde ilham kaynağı olmayı istiyoruz” dedi.

“Yeşil bir dünya için herkesin yapabileceği bir şey var”

"Daha Sürdürülebilir Bir Dünya için KidZania İstanbul" programı boyunca içeriye giren her çocuğun hangi aktiviteye girerse girsin daha yeşil bir dünya ve küresel ısınma ile ilgili bir ipucuna sahip olduğuna dikkat çeken Timur, farkındalık oluşturarak herkesin yapabileceği bir şey var algısını oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Timur, “KidZania, çocukların yaşları ne olursa olsun dünya üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduklarına inanıyor” dedi.

“Çocuklar ve ebeveynler ileri dönüşüm oyununa davet edildi”

Verilen bilgiye göre; çocukları, çevre bilincini ve sorumlu eylemleri teşvik eden çok çeşitli etkinliklere katılma fırsatı bulduğu programda; Adel Sanat Atölyesi ile ziyaretçiler, biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemini vurgulayarak, nesli tükenmekte olan hayvan ve bitkilerden esinlenen eskizleri boyayarak üreticiliklerini ortaya çıkarıyorlar. Kâğıttan Geri Dönüşüm Boncuklar Atölyesi’yle katılımcılar, atık kağıtları kullanarak benzersiz bilezikler üretirken geri dönüşümün önemini öğrendi ve atılan malzemeleri şık aksesuarlara dönüştürecekler. Beebop’un Tasarım Atölyesi’nde çocuklar atık kağıtları kullanarak yenilikçi tasarımlar oluşturarak, ileri dönüşüm kültürünü teşvik edecek ve malzemelerin yeniden kullanım potansiyelini sergileyecekler. Algida Max İleri Dönüşüm Atölyesi ile ileri dönüşüm yolculuğu, her gün dondurmalarının tadına bakan milyonlarca çocuğa dondurma çubuklarının atıktan uçağa, kalemliğe, kuş yuvasına ve daha onlarca fikre nasıl dönüşebileceği konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.

Urbano’nun Keşif Atölyesi ile çocuklar rüzgâr enerjisi ile çalışan bir arabayı deneyimleyerek, yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik edecek ve temiz ulaşım potansiyelini vurgulayacaklar. Koroplast, 3 Haziran Cumartesi günü Drama Eğitmeni Gözde Elmas eşliğinde çocuklara Geri Dönüşüm Atölyesi gerçekleştirdi. Çocuklar ardından Koroplast ürünlerinden parmak kukla ile Kuşlara Fısıldayan Kız hikâye kitabının kahramanı Kora karakterine sünger baskı boyama yapıyorlar. Akademi Çevre Elektronik İleri Dönüşüm Atölyesi ile çocuklar, elektronik atıkların birer atık olmadığını, tekrar kullanılabileceğini öğrenirken aynı zamanda bu atıklardan çeşitli sanatsal tasarımlar ortaya çıkardılar. Bache’nin Hobi Atölyesi’nde çocuklar bitki dikimi ve saksı boyaması yaparak bahçecilik konusunda uygulamalı deneyim kazanarak ve doğanın güzelliğini takdir ettiler.

TEMA Vakfı ve İş Bankası iş birliğiyle sürdürülebilir bir gelecek

Çocuklar ülkesi, sürdürülebilir bir gelecek için TEMA Vakfı iş birliğiyle Geleceğe Orman’ı hayata geçiren ve İşCep kullanıcılarının çevreye duyarlı bankacılık işlemleri ve günlük aktiviteleriyle topladıkları karbon puanlarını fidan bağışına dönüştüren İş Bankası’nın katkısıyla Geleceğe Orman Bitki Dikim Atölyesi’ni düzenliyor. Çocuklar atölyede bitkileri toprakla buluşturmayı deneyimlerken, elleriyle can suyunu verdikleri bitkileri büyütmenin sorumluluğunu almayı ve yeşil bir çevrenin hayatlarındaki önemini öğreniyor.

Çevre gününe özel TURMEPA iş birliği

Ayrıca program sürecinde dahil olan Çevre Günü kutlamaları kapsamında KidZania İstanbul, TURMEPA ile güçlerini birleştirerek özel bir atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı. Ziyaretçiler denizleri korumanın derinliklerine dalarak temiz bir denizin ve sürdürülebilir bir geleceğin önemini keşfettiler. Geri dönüşüm, ileri dönüşüm atölyeleri ve Sualtı Yaşam Meydanı’nda sürükleyici sualtı projeksiyonu ile ziyaretçiler büyüleyici bir animasyona tanıklık edecekler.

Greener World dönemi boyunca ziyaretçiler, KidZania İstanbul çocuklarına özel radyo ve gazeteden sürdürülebilir bir dünya mesajları günlük olarak takip edilme imkanı elde edecekler ve son olarak etkinlik saat kulesinde yapılan dans eğlencesi ile günü tamamlayacaklar.

KidZania İstanbul’da Dünya Çevre Günü’nde gerçekleştirilen etkinliklere video paylaşım platformundan ulaşılabiliyor.