Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Burhan Yalçın, mahallenin çocuklarına poğaça yapmak için gittiği dükkanında ölü bulundu.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Burhan Yalçın, mahallenin çocuklarına poğaça yapmak için gittiği dükkanında ölü bulundu.

Olay, dün Şehitler Mahallesi Kocatepe Caddesi’ndeki poğaça yapılan dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ’Burhan Usta’ ismiyle tanınan Burhan Yalçın (62), mahallenin çocuklarına poğaça yapmak için dükkanına gitti. Yalçın’dan haber alamayan yakınları, dükkana geldiklerinde Burhan Yalçın’ı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalçın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçın’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Burhan Yalçın’ın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, 17 Ağustos Mezarlığına defnedildi.

2 çocuk babası Burhan Yalçın’ın emekli olduğu, akciğer kanserini yendiği ve çocukları mutlu etmek için hafta sonları dükkanında poğaça yaptığı öğrenildi.