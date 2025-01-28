Sincan Belediyesi’nin çocukların hem eğlenceli hem de kültür sanatla iç içe bir tatil geçirmeleri amacıyla hazırladığı tiyatro gösterileri devam ediyor.

Lale Konferans Salonu’nda ücretsiz sahnelenen “Ayşe’nin Masal Dünyası”, çocuklarla buluştu. Minikler için sahnelenen oyunda doğayı korumanın önemi anlatıldı, geri dönüşüm ve çevre kirliliği konuları öğretildi.

Çocuklar, tiyatroyla dolu bir gün yaşarken aileler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti. Oyun çıkışında da çocuklara pamuk şeker ikram edildi.