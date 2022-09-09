Canik Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çocuk Gözünden Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Resim Yarışması’ başvuruları başladı.

Canik Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çocuk Gözünden Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Resim Yarışması’ başvuruları başladı.

Canik belediyesi tarafından çocukların sıfır atık ve iklim değişikliği konularında bilinçlenmeleri amacıyla Çocuk Gözünden Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Resim Yarışması düzenliyor. Çocukların yarışmaya katıldığı resimler belediye temizlik araçlarında sergilenecek.

“Tüm çocuklarımıza sürpriz hediyeler vereceğiz”

Çocukların sıfır atık ve iklim değişikliği konularında bilinçlenmeleri adına bu yarışmayı düzenlediklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımıza geri dönüşümün önemini eğlenceli bir şekilde anlatmak amacıyla sıfır atık ve iklim değişikliği konu başlıklarında resim yarışması düzenliyoruz. Çocuklarımız yaşanılabilir temiz bir dünya için hayallerini yaptıkları resimlerle bizlere anlatacak. Yarışma sonucunda dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm çocuklarımıza sürpriz hediyeler vereceğiz” dedi.

Resimler temizlik araçlarında sergilenecek

Çocukların yarışmaya katıldıkları resimlerle belediyenin temizlik araçlarının kaplanacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımızın sıfır atık ve iklim değişikliği konularında kâğıda resmilerle aktardıkları hayallerini belediyemizin temizlik araçlarını süsleyeceğiz. Çocuklarımızın resimlerle verdiği mesajları temizlik araçlarımızla tüm ilçemizde sergileyeceğiz” diye konuştu.

“Belediyemiz geri dönüşüm çalışmalarında örnek bir konumdadır”

İlçede geri dönüşüme yönelik önemli çalışmaların hayata geçirildiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemize kazandırdığımız Sıfır Atık Köyümüzde gençlerimiz ve çocuklarımıza sıfır atık ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı hakkında çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz. Bunun yanı sıra ilçemizin belirli noktalarında kurulumunu tamamladığımız Mobil Atık Getirme Merkezlerinde geri dönüştürülebilir atıkların evsel atıklardan ayrı bir şekilde toplanmasını sağlayarak, geri dönüşüm sürecinin etkin bir biçimde sürdürülmesini sağlıyoruz. Belediyemiz geri dönüşüm çalışmalarında örnek bir konumdadır" şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Gözünden Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Resim Yarışması’na katılmak isteyen çocukların Canik Belediyesi web sitesi üzerinden veya Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne resimlerin aslı ile birlikte 18 Eylül’e kadar başvuru yapabileceği bildirildi.