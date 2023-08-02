Konyaaltı Belediyesi 7-12 yaş arasında çocukların yaz aylarını keyifli geçirmeleri için Kukla Yapım ve Oynatım Yaz Atölyesi düzenliyor. Atölyeye başvurular 6 Ağustos’ta sona erecek.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi Çocuk ve Gençlik Tiyatroları, 7-12 yaş arası çocukların yaz aylarını öğrenerek keyif içinde geçirmeleri için “Kukla Yapımı ve Oynatımı Yaz Atölyesi” düzenliyor. 7, 9, 10 ve 12 yaş, gruplar için oluşturulacak 12 kişilik sınıflarda çocuklara; kukla yapımı, kukla yapımından kullanılan teknikler, mandal kukla yapımı, kukla ve drama anlatılacak. Etkinlik çerçevesinde kukla tiyatro gösterimi ve konserler gibi renkli etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Eğlenerek öğrenecekler

İnsan beyninin 3 ayrı bölümünün aynı anda çalışmasını sağlayan kukla yapımı ve oynatımı, dünyanın pek çok ülkesinde eğitimin vazgeçilmez bir parçası olarak kullanılıyor. Dil ve konuşma becerisi, dikkat, odaklanma, koordinasyon ve senkronizasyon becerileri gelişimi gibi çocuklarda gelişim sürecini olumlu etkileyen kukla eğitimi ile ilgili olarak yapılacak yaz atölyesi 9 hafta sürecek. Çocuklar, ilk olarak kukla nedir, kukla çeşitleri, kukla yapımında kullanılan malzemeler, drama tekniği ile kukla dansı konularında eğitim alacak. Öğrenciler daha sonra, karton kukla yapımı ve kullanım teknikleri, mandal kukla yapımı ve kullanım teknikleri, çubuk kukla yapımı ve kullanım teknikleri, parmak kukla modelleri yapımı ve kullanım teknikleri, yoyo kukla ve deniz dünyası dekoratif kukla standlı kuklalar yapacaklar.

Kuklalar sergilenecek

Oyun içinde eğlenerek çok sayıda konuyu öğrenecek olan çocuklar, dünya klasiklerinden seçilmiş masal örneklerini de drama tekniğini kullanarak oyunlaştıracaklar. Etkinliğin son aşamasında ise yapılan kuklalar fuayede sergilenecek. Çocuklar profesyonel kukla tiyatrosu gösterimi ve Çocuk Tiyatroları oyun müziklerinden oluşan konser ile de gönüllerince eğlenecekler. Kukla atölyesine başvurular 6 Ağustos Pazar gününe kadar yapılabilecek.