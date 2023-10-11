11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü çerçevesinde Konyaaltı Belediyesi tarafından Çakırlar İlkokulu’nda okuyan öğrencilere farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde çocuklara oyun eşliğinde hakları anlatıldı.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü çerçevesinde, Konyaaltı ilçesi Çakırlar İlkokulu’nda öğrencilere Konyaaltı Belediyesi sosyal hizmet uzmanları tarafından farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde çocuklara kendilerini tanımaları ve haklarını öğrenmeleri yönünde bilgilendirme yapıldı.

Haklarını balonla anlattılar

Bilgilendirmenin ardından çocuklara oyun eşliğinde de hakları anlatıldı. Sınıfta yer alan çok sayıda balonun içerisinde hakları yazılı olan çocuklar, balonları patlatarak içerisinde yazılı olan bilgileri yüksek sesle okudular. Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Yasemin Kotan, “Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Biz de bu vesileyle taşımalı eğitim sistemi ile eğitim alan çocukların olduğu Çakırlar İlkokulu’nda kız ve erkek çocuklarına yönelik bir farkındalık çalışması planladık. Çalışma çerçevesinde çocukların kendilerini tanımaları için bir oyun oynadık ve çocuk hakları ile ilgili bilgilendirme yaptık. Amacımız çocuklara farkındalık kazandırmak. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı hakkında bilgiler vermek’’ dedi.