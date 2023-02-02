Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun yeni çocuk oyunu ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’, yarıyıl tatilinde çocuklarla buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun yeni çocuk oyunu ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’, yarıyıl tatilinde çocuklarla buluştu.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenen oyunda, çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklar için adeta karne hediyesi gibi olan oyun, velilerden de tam not aldı.

Eğlenceli sahne ve dekor tasarımı, rengarenk kostümleri ile çocukların ilgisini yüksek tutan oyunu Işıl Kasapoğlu yazdı. Mustafa Dincir’in oynadığı, rejisini Ozan Erdönmez’in, ışığını ise Salim Yücel’in üstlendiği oyunun dekor, köstüm ve tasarımını Alev Tol yaptı. Kuklalar, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun önemli ögelerini de barındıran oyun, eğlendirici olmasının yanı sıra öğretici olmasıyla da öne çıkıyor.

“Karne hediyesi gibi oldu”

Kızını tiyatro izlemeye getiren Duygu Güllü, Büyükşehir Belediyesinin sahnelediği tiyatro oyunlarına sık sık katıldıklarını belirterek, “Mersin’de sürekli götürüyorum. Bu etkinlik için Vahap Beye de teşekkür ederiz. Karne hediyesi gibi oldu. Böyle etkinlikler çok iyi, çünkü şu anki şartlarda götürebilen, götüremeyen insanlarımız var. Bence çok büyük bir katkı. Güzel bir şey. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Miniklerden Fatma Hamo da çok heyecanlı olduğunu belirterek, tiyatro izleyecek olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu paylaşırken, miniklerden Onur Topçu da “İlk defa geliyorum buraya. Daha önce tiyatro izlemedim” dedi ve ara tatilini nasıl geçirdiğinden ve çok heyecanlı olduğundan bahsetti.

“Yeğenimi, yarıyıl hediyesi olarak tiyatroya getirdim”

Yeğenini tiyatroya getiren Zahide Eseli de “Yarıyıl hediyesi olarak, şehir dışından gelen yeğenimi tiyatroya getirdim. Çocuklara değişiklik oluyor. Bizim buralar oraya göre pek aktif olmadığı için bu çok farklı oldu onlar açısından. Bayağı heyecanlılardı. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz bu etkinlik için” diye konuştu.