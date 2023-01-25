Pazaryeri Belediyesi,e çocuklara karne hediyesi olarak çeşitli gösteriler sahnelendi.

Pazaryeri Belediyesi,e çocuklara karne hediyesi olarak çeşitli gösteriler sahnelendi.

Pazaryeri Kültür Merkezi salonunda Kültür Sanat Çocuk Tiyatrosu ekibinin iki seans halinde çocuklar için hazırlanan canlı heykel, pandomim, tahta bacak, jonglör kanguru, sihirbaz şov, Nasrettin hoca, Hacivat ve Karagöz gösterileri sahnelendi.

Gösteri sonrası konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Maşallah, çocukların her birinin gözlerinin içi gülüyordu. Allah hepsini nazarlardan korusun, kötülüklerden korusun. Kendileri gibi bahtları da güzel olsun inşallah. Bizlere de böyle hizmetlerin yenilerini yapmak nasip olsun” ifadelerini kullandı.