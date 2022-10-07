Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü ’Sen de Bir Pati Sev’ projesi kapsamında Eskişehirli öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü ’Sen de Bir Pati Sev’ projesi kapsamında Eskişehirli öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor.

Bugüne kadar Eskişehir çapında binlerce öğrenciye ulaşarak eğitim çalışması yürüten Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak TED Eskişehir Koleji Anaokulu’nda düzenlenen eğitim ile çocuklara hayvan sevgisini aşıladı. Etkinlikte veteriner hekimler tarafından öğrencilere hayvan sevgisi, sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği ve Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Çocukların konuyu pekiştirmesini kolaylaştırmak için Doğal Yaşam Merkezi’nden getirilen kedi ve tavşan da çocuklardan yoğun ilgi gördü. Okul yetkilileri de öğrencilere verilen eğitimin çok yararlı olduğunu belirterek, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür etti. Etkinlik sonunda öğrencilere Tepebaşı Belediyesi tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunan koleje teşekkür etti.