Şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, "Çocuklara güzel dili değil, kaş çatmayı öğretiyoruz. Bugün kaş çatmayı öğrettiğimiz çocuklar, yarın bize yumruk sıkmaya yeltenebilir. Çocuklarınız size büyüdüğünde kötü rüyalar göstersin istemiyorsanız, onları güzel kelimelerle büyütün" dedi.

Çayırova Belediyesi’nin ilçede bir gelenek haline getirdiği ve birçok önemli yazarı ilçe sakinleriyle buluşturan Çayırova Kitap Günleri, son gününde Prof. Dr. Nurullah Genç’i ağırladı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda sevenleriyle bir araya gelen Genç, "Kelimenin Esrarı" isimli söyleşiyle önemli açıklamalarda bulundu.

Genç’in söyleşisini Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş takip etti. Söyleşi öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Çiftçi, "Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz Çayırova Kitap Günleri’nin mottosu Özgür Filistin için, okuyarak barışı, adaleti ve merhameti inşa edelim. Bugün burada kitap günlerimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlarım" dedi.

"Kelime deyip geçmeyin"

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından okurlarıyla bir araya gelen Genç, "Kelime deyip geçmeyin, konuşmak ne kadar kolay, bazen kötü konuşmak ne kadar kolay. Biz kelimeyi her an kaydedilen, söylediğimizde de sustuğumuzda da irtibatımızı kesmediğimiz bir canlı olarak görmeliyiz. Kelimeyi ve kelimenin esrarını unutmayın. Sadece kelimelerimizi düzeltsek ülke düzelecek diye düşünün ve güzel kelimenin, doğru kelimenin ve ilmi kelimenin peşine düşün. Üslup o kadar önemli ki, kelime hayatımızın merkezinde duruyor ve farkında değiliz. Kelimeyi çirkinleştiren Ebu Cehil’in peşinden gitmiş olur, kelimeyi güzelleştiren de Peygamber Efendimizin peşinden gitmiş olur. Ülkemizin aileleri kelimelerin ciddiyetinin farkında değil. Tebessüm sadakadır. Çocuklara güzel dili değil, kaş çatmayı öğretiyoruz. Bugün kaş çatmayı öğrettiğimiz çocuklar, yarın bize yumruk sıkmaya yeltenebilir. Çocuklarınız size büyüdüğünde kötü rüyalar göstersin istemiyorsanız, onları güzel kelimelerle büyütün" diye konuştu.

Başkan Çiftçi, söyleşi sonunda Genç’e günün anısına Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde özel bireyler tarafından hazırlanan tabloyu hediye etti. Nurullah Genç, program sonunda sevenlerinin kitaplarını imzaladı.