Karaköprü Belediyesinin daha temiz bir çevre için sürdürdüğü geri dönüşüm ve sıfır atık projesi çerçevesinde çevre koruma birimi tarafından çocuklara geri dönüşümün önemi ile çevre koruma eğitimleri veriliyor.

Karaköprü Belediyesinin daha temiz bir çevre için sürdürdüğü geri dönüşüm ve sıfır atık projesi çerçevesinde çevre koruma birimi tarafından çocuklara geri dönüşümün önemi ile çevre koruma eğitimleri veriliyor.

Karaköprü Belediyesi, temiz çevre ve yaşanılabilir bir dünya parolasıyla 6 yıl önce başlattığı geri dönüşüm ve sıfır atık projesi çerçevesinde çocuklara farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin başlattığı ve önemle üzerinde durduğu proje çerçevesinde Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından çeşitli etkinliklerle özellikle çocuklar için farkındalık eğitimleri veriliyor. İlçeye bağlı Mete Has İlkokulu öğrencileri ile Çevre Koruma Biriminde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara geri dönüşüm ve atıkların dönüştürülmesiyle ile doğada elde edilecek kazanımlar, ağaçların ve toprağın korunmasının önemi ve kişisel temizlik, çevre temizliği konularında bilgi verildi. Çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirici broşürler dağıtılırken, önümüzdeki aylarda yapılacak olan ‘En Çevreci Okul Benim’ yarışması konusunda bilgi verildi. Çocuklar da yapılan etkinlikte eğlenirken, çok güzel bilgiler öğrendiklerini ve atıkları geri dönüşüme atacaklarını ifade ettiler.