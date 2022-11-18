Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi’nden çocuk kahkahaları yükseliyor.

4-6 yaş arası çocukların faydalandığı atölyede eğitici ve öğretici etkinliklerin yanında, farklı konseptlerde etkinlikler de yapılıyor.

Atölyede eğitim gören tüm çocuklar bu çerçevede bir araya geldi. Yıl boyunca öğrendikleri şarkıları söyleyip hem eğitici hem eğlenceli oyunlar oynadı. Neşeyle devam eden parti, çocuklara hamburger ikramıyla sona erdi. Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde 4-6 yaş gruplarına hizmet verdiklerini, sanattan müziğe, teknolojiden bilime, deneyden spora kadar çocukların her türlü gelişimlerine yönelik aktiviteler düzenlediklerini belirten atölye birim sorumlusu Sonay Berber, “Bu ara tatilimizde de hem büyük yaş, hem de küçük yaş çocuklarımızı mutlu edebilmek için bir parti düzenledik. Şarkılarımızı söyledik, dans ettik, ritim çalışmalarımız vardı, onları gerçekleştirdik ve ardından da güzel bir hamburger partisi yaptık” dedi.

Çocukların gelişimlerine yönelik çalışmalar yaptıkları için, bu çalışmaları aynı zamanda sosyal çalışmalarla da desteklemeleri gerektiğine dikkat çeken Berber, “Müze etkinliklerinden başlıyoruz. Atölyemizin içerisinde çizgi film, animasyon etkinlikleri koyuyoruz. Ara tatildeki çocuklarımızla güzel bir etkinlik oldu. Büyük yaş gruplarımız uzun süredir gelemiyordu, onlara da farklı bir etkinlik oldu” diye konuştu.

Atölyenin faaliyetlerinden yararlanan Ecrin Dila Ertaş ise, “Bugün parti yaptık ve hamburger yedik. Oyunlar oynadık. Burada hep beraber eğleniyoruz” şeklinde konuştu.

İclal Su Taş da her gün atölyede birçok etkinlik yaptığını anlatarak, “Atölye’de ders çalışıyoruz, oyun hamurundan şekiller yapıyoruz ve saklambaç oynuyoruz. Arkadaşlarımı da çok seviyorum. Hamburgeri de çok beğendim, ellerinize sağlık” ifadelerini kullandı.