Mersin’de Orman Bölge Müdürlüğünce Tarsus ve Davultepe’de orman okulları yapılıyor.

Mersin’de Davultepe ve Tarsus Karabucak’da yapımına başlanan orman okullarında çalışmalar sürüyor. Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Murat Çevirme, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Güven Gültekin ile Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Levent Cenik, orman okullarında incelemelerde bulunmak üzere Mersin’e geldi. Heyet, önce inşaatı devam eden Davultepe Orman İşletme Şefliğindeki orman okulunu gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet daha sonra yapımında son aşamaya gelinen Tarsus Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karabucak Orman İşletme Şefliği’ndeki orman okulunda incelemelerde bulundu.

Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, yapımı devam eden orman okullarının, çocuklara doğayı tanıtacak ve orman sevgisini aşılayacak önemli eğitim merkezleri olacağını kaydetti.