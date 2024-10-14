Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine doğa ve hayvan sevgisi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Bekirli İlkokulu öğrencilerine doğa ve hayvan sevgisi aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Jandarma ekipleri ile birlikte öğrencilerle okul duvarlarına " hayvan ve doğa temalı çıkartma yapıştırılıp ve Jandarma Dergisi" hediye edilerek geri dönüşüm, katı atık yöntemi, doğa ve hayvan sevgisi konularında, bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.