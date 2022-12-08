DÜZCE(İHA) – Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen çocuklara depremi bir an unutturmak için Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri çocuklarla unutmaz bir gün geçirdiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen çocuklara depremi bir an unutturmak için Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri çocuklarla unutmaz bir gün geçirdiler.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi 5,9 büyüklüğündeki depremin yaraları tek tek sarılıyor. Devletin tüm imkanları ile sahada çalışma yapılıyorken Düzce Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri de çocuklar için kolları sıvadı. Deprem sonrası yaraları bir nebzede olsun sarmak için okulları ziyaret eden gönüllü gençler çocuklarla eğlenceli vakitler geçiriyorlar.

Cumayeri ilçesi Mehmet Metin İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen gençler; halat çekme, çuval ile koşu ve yüz boyama etkinleri yaptılar. Çocuklar bir an olsun yaşadıkları depremi unutup hoşça vakit geçirdi.