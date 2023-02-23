Bağcılar Belediyesi Bilgi Evlerinde düzenlenen eğitimlerde öğrencilere "deprem bilinci" dersi veriliyor. Minikler, deprem anında ve öncesinde neler yapmaları gerektiği hakkında bilgi sahibi oluyor.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evlerinde düzenlenen eğitimlerde öğrencilere "deprem bilinci" dersi veriliyor. Minikler, deprem anında ve öncesinde neler yapmaları gerektiği hakkında bilgi sahibi oluyor.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, çocukları da derinden etkiledi. Bağcılar Belediyesi de bu çerçevede hem çocukları bilgilendirmek hem de depreme hazır olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeye başladı. Bu amaçla ilçede çocukların ikinci adresi haline gelen Bilgi Evlerinde deprem bilincine yönelik dersler verilmeye başlandı.

Depremin psikolojik etkileri

İki aşamalı eğitimin ilk ayağı konferans salonunda yapılıyor. Burada eğitmenler; depremin tanımı, nasıl oluştuğu, depreme hazırlık, depremden korunma yolları ve deprem anında ne yapılması gerektiği konusunda sunumlar yapıyor. İkinci aşamada ise sınıflarda rehber öğretmenler, depremin psikolojik etkileri ve rehabilitasyon konusunda bilgiler veriyor.