Tepebaşı Belediyesi, “Çevre Okuryazarlığı ve Atıksız Yaşam” adlı eğitim programı ile çocukların çevre konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, “Çevre Okuryazarlığı ve Atıksız Yaşam” adlı eğitim programı ile çocukların çevre konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü uzmanları 2022 Ocak ayı itibariyle kentte öğrenim gören öğrencilere yönelik ’Çevre okuryazarlığı’ ve ’Atıksız Yaşam’ konulu eğitimlerini sürdürüyor. Eğitiminde, çevre, çevre koruma, çevre duyarlılığı, dünyada ve ülkemizde çevre kirliliği sorunları, ekoloji, ekoloji ayakizi, ekosistem, atık çeşitleri ve sorunları, geri dönüşüm, sıfır atık, bilinçli tüketim kuralları ve dünyada ‘atıksız yaşam’ uygulama örnekleri gibi konular hakkında 3 bin 450 öğrenciye eğitim verildi.

Eğitim için randevu ve bilgi almak isteyenler 0 (222) 211 40 00 numaralı telefondan 3085-3087 veya 3324’ü tuşlayarak Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ulaşabilecek.