Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün çocuklara yönelik biyoçeşitlilik eğitimleri devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü yetkilileri biyoçeşitlilik eğitimleri çerçevesinde Erzurum Şehit Kubilay Karaman İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ile birlikte Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, öğrencilere biyoçeşitlilik kavramı hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca, müzede bulunan kuş, sürüngen ve memeli hayvanları tanıtarak onlara doğal yaşamın çeşitliliğini gösterildi. Öğrenciler ise farklı türlerin bir arada var olduğu biyoçeşitlilik alanında daha fazla bilgi edinme fırsatı buldular. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü yetkililer bu etkinliğin, çocukların doğaya ve çevreye olan ilgilerini arttırmaya yardımcı olmayı amaçladığını belirttiler.