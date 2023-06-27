Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Dost Kalpler Derneği, bayramda çocukları sevindirmek için çalışma başlattı. Bayram sevincini paylaşmayı hedefleyen dernek, Tavşanlı ve çevresindeki dezavantajlı durumda olan aileleri ziyaret ederek çocuklara bayram harçlıkları, kitaplar, oyuncaklar ve diğer hediyelerle dolu bir bayram yaşatmayı planladı.

Dernek Başkanı Sibel Ekiz, bayram harçlıkları, kitaplar ve oyuncaklarla çocukların hem eğlenceli vakit geçirmelerine hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına destek olacaklarını ifade etti.