Süleymanpaşa Belediyesi, Kasım ara tatilinde çocuklara eğlence dolu günler yaşatmaya hazırlanıyor.

11-15 Kasım tarihleri arasında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Tatil Şenliği, rengârenk etkinlikler ve gösterilerle dolu bir program sunuyor.

Her gün 11.00-16.00 saatleri arasında yapılacak atölye etkinliklerinde çocuklar hem el becerilerini geliştirecek hem de keyifli vakit geçirecek.

Program kapsamında tiyatrodan bilim şovlarına kadar beş farklı etkinlik de ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak. 11 Kasım Pazartesi günü “Denizaltı Masalı” isimli tiyatro oyunu, 12 Kasım Salı günü ise “Benekli Kelebek” çocuk tiyatrosu sahnelenecek. 13 Kasım Çarşamba günü eğlenceli bir “Bubble Show” köpük gösterisi ve 14 Kasım Perşembe günü de heyecan dolu “Bilim Gösterisi” çocuklarla buluşacak. Şenlik, 15 Kasım Cuma günü sergilenecek büyüleyici “Sihirbazlık Gösterisi” ile son bulacak. Çocuklar öğrenimlerine verdikleri 5 günlük arayı dolu dolu geçirirken, hem yeni bilgi ve beceriler edinecek hem de tatilin tadını doyasıya yaşayacaklar.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, tatilin çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak tüm çocukları ve ailelerini bu şenliklere davet etti.