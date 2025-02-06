Van’ın İpekyolu Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezinde, doğal afet bilinci etkinliği düzenlendi.

Van’da, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depreminin yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi. İpekyolu Bostaniçi Toki Toplum Merkezinde düzenlenen etkinlikte; İçişleri Bakanlığı, AFAD, Akut Kurtarma Derneği ve İstanbul Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından afet bilinci seminerleri çerçevesinde hazırlanan videolar sunuldu. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen toplum yaşam merkezinde, İpekyolu Halk Egitim Merkezi Müdür Yardımcısı Cihat Aras ve Kurum Müdürü Zehra Günini ’nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte Usta öğretici Dr. Servet Pişken depremlerde yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyerek afet bilincinin yayılması için özellikle çocukların katılımlarının gelecek nesiller için çok önemli olduğunu belirtti.