Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, Anadolu’nun yüzlerce yöresel ürününü ANFAŞ Fuar Merkezi’nde ziyaretçiyle buluşturuyor. YÖREX’e gelen çocuklar, 7 bölgeden gelen yöresel ürünleri tanırken, birbirinden farklı yöresel lezzetleri tattı.

Aksu Milli Eğitim Müdürü Cahit Öztürk, ilçede eğitim gören öğrencilerle ve öğretmenlerle birlikte YÖREX’i ziyaret etti. İlköğretim ve lise öğrencilerinin bulunduğu öğrenci grubu stantları tek tek ziyaret ederken, yöresel lezzetlerin tadına baktı. Konyaaltı ilçesindeki okullardan gelen öğrenciler de öğretmenleri eşliğinde Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i gezerken, yüzlerce ürünün bulunduğu stantlarda yöresel ürünleri tanıma fırsatı buldu. El işi ürünlere yoğun ilgi gösteren çocuklar, sucuktan fındığa, incirden yöresel reçellere kadar birçok ürünün tadına baktı. Stantlarda çocuklara çeşitli hediyeler armağan edildi.

“Anneler YÖREX’e çocuklarıyla gelsinler”

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, YÖREX’te özellikle çocuklarla yöresel ürünleri bir araya getirmek istediklerini belirterek, “Yöresel ürünler bizlere gelecek nesillere bırakalım diye bizlere emanet. YÖREX de yeni nesille geleneksel ürünlerin buluşması için çok önemli bir organizasyon. Geleneklerimiz geleceğe aktarılsın diye çocuklarımızı YÖREX’e bekliyoruz. Anneler, YÖREX’e gelirken mutlaka çocuklarıyla birlikte gelsinler” diye konuştu. Çandır, çocuklarla tek tek sohbet ederken, “Bize ait ürünleri tüketelim” dedi.

Girişi ücretsiz olan 13. YÖREX, 13 Ekim’e kadar ANFAŞ Fuar Merkezi’nde ziyaretçiyle buluşacak.