DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Düzce Çocuk Hakları Komitesi yıllık çalışma programını çıkarttı.

DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Düzce Çocuk Hakları Komitesi yıllık çalışma programını çıkarttı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimler ile birlikte İl Çocuk Hakları Komitesi belirlendi. Bu çerçevede Çocuk Hakları Komitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde bulunan Çocuk Hizmetleri Birimi tarafından denetlenerek koordinasyonları sağlanacak. Çocuk Hakları Komitesi tarafından yıl içerisinde yapılacak etkinlikler hakkında toplantı gerçekleştirildi. Yıllık çalışma programını hazırlayan çocuklar, il genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek çocuk hakları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunacaklar.