Bilecik Belediyesi tarafından sokak hayvanları için hazırlanan yeni doğal yaşam alanındaki çalışmalarda sona gelinirken, çocuklar yeni barınak için yapılan kulübeleri boyadı.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yanında yapılan ve kısa süre sonra tamamlanacak olan tesisin içine konulacak kulübeler, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Gerekli ışıklandırma ve peyzaj çalışması yürütülen doğal yaşam alanında yüzlerce köpek, daha sağlıklı ve güvenli alanda yaşamlarını sürdürecek.

Çocuklar yeni barınak için yapılan kulübeleri boyadı

Yapılan kulübeleri, Bilecik Belediyesi çocuk sosyal tesisinde kalan çocuklar boyayarak, süsledi.

Belediye Başkan Yardımcıları Güven Sönmez ve Bilen Gökten de çocuklarla bir araya gelerek, birlikte kulübe boyadı ve doğal yaşam alanı hakkında çocuklara bilgi verdi.Boyadıkları kulübeler önünde fotoğraf çeken çocuklar, sokak köpekleri ve kedileri için yapılan kulübeleri çok beğendiklerini belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve başkan yardımcılarına teşekkür etti.